An engem klengen, ënnermotoriséierten Auto ëm 1/3 vun der Welt ze fueren, ass en Challenge, deem sech dräi Kolleegen ugeholl hunn.

Fir iwwer 16.000 Kilometer, vu Bristol (UK) bis op Ulan-Ude a Russland an engem Fiat Panda ze fueren, muss een iwwerall eens ginn, an sou munch Challenge erweist sech als méi prekär wéi déi aner. Wéi sech dat och am 6. Episod vun der Serie “Bristangolia’s Mongol Rally” op RTL-You erausstellt.

Nodeems d’Jonge vu Bristangolia duerch dat wuelst aussergewéinlechst Land gefuer sinn (Turkmenistan, Episod 5) si si am Usbekistan ukomm. Südlech vum Kasachstan, matzen an der Wüst, kämpfe sech den Edouard, de Sam an den Isaac duerch, dat awer net eleng, mä mat zwou aner Ekippen. Evident ass déi ganz Geschicht awer net, zemools, well d’Stroossen an engem desolaten Zoustand sinn an déi kleng Autoen extrem leiden.

Esou hat d'Bristangolia Ekipp och hir Problemer, an hire Auto huet déi dach laang Rees ugefaange mat spieren. Fir an engem frieme Land, an deem een d'Sprooch net schwätzt oder versteet, ee Schweesser ze fannen, war dann och méi schwéier ewéi geduecht.

Et wier och keng Aventure, wann alles einfach wier. Dat mierken déi dräi an dësem Episod vun der Serie: Net nëmmen huet hinnen d'Iessen op de Mo geschloen, ma si haten och Problemer, fir um 2 Auer an der Nuecht hire Wee erëm ze fannen. Et ass natierlech net alles ëmmer negativ, a si packen et op Samarkand, eng wonnerschéi Stad op der sougenannter "Silk Road"am Usbekistan.

Ob a wéi si et bis an den Tadschikistan packen, kënnt dir am neisten Episod kucken.

D'Serie am Iwwerbléck

