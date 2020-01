Op der leschter Etapp a Sausi-Arabien huet de Carlos Sainz kee Feeler gemaach an entscheet domat d'Rallye Dakar eng drëtte Kéier fir sech.

De Spuenier konnt seng Avance vu ronn 6 Minutten op den Toyota-Pilot Nasser Al-Attiyah verdeedegen. De Stéphane Peterhansel am Mini Buggy kënnt op déi drëtte Plaz.

Op der 12. a leschter Etapp goung et iwwer 447 Kilometer vun Haradh op Al-Qiddiya. Den Al-Attiyah ass op voll Attack gefuer, well hien hat nëmme 6 Sekonnen Avance op de Peterhansel. Dëst sollt sech bezuelt maachen, well hie konnt d'Etapp gewannen a sech domat déi zweet Plaz sécheren. Fir Toyota war et eréischt déi zweet Victoire op enger Etapp, nodeems de Giniel de Villiers um 2. Dag am séierste war.

De Sainz an de Peterhansel am Mini Buggy konnten allebéid 4 Deeg fir sech entscheeden.

© AFP

D'Schlussklassement

01. Sainz/Cruz (Mini Buggy) - 42:59:17 Stonnen

02. Al-Attiyah/Baumel (Toyota) +6:21 Minutten

03. Peterhansel/Fiuza (Toyota) +9:58

04. Al-Rajhi/Schiltsow (Toyota) +49:10

05. de Villiers/Haro Bravo (Toyota) +1:07:09 Stonnen

06. Terranova/Graue (Mini) +1:12:15

07. ten Brinke/Colsoul (Toyota) +1:18:34

08. Serradori/Lurquin (SRT Buggy) +1:59:21

09. Seaidan/Kuzmich (Mini) +3:42:17

10. Han/Liao (Hanwei) +3:51:07