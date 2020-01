Den Dylan Pereira gouf nees als Lëtzebuerger Automobilsportler vum Joer gewielt.

Fir den 22 Joer ale Pilot ass et no 2017 schonn déi zwee Kéier, datt hien déi Éier huet. No sengen zwou Victoiren zejoert am Porsche Super Cup huet sech de Status vum Lëtzebuerger bei senge Konkurrenten an och beim Grand Public nach eng Kéier verännert.

Dylan Pereira/Reportage Franky Hippert

De Porsche Super Cup ass déi Serie, déi ëmmer direkt virun de Formel 1-Courssen op der nämmlechter Streck gefuer gëtt. Den Dylan Pereira huet d'lescht Saison seng zwou éischt Courssen iwwerhaapt an där Kompetitioun gewonn, an zwar um Hockenheimring an zu Spa-Francorchamps. D'Konkurrente wëssen elo definitiv, wéi vill Talent de jonke Lëtzebuerger Pilot huet.

Wat de Sponsoring ugeet, ass et fir e Pilot wéi de Pereira aus dem klenge Grand-Duché awer nach ëmmer net einfach, fir de Budget zesummenzekréien. Och 2020 fiert den 22 Joer jonke Lëtzebuerger Pilot awer de Porsche Super Cup an der Ecurie Lechner Racing. D'Ziler vum Dylan Pereira sinn dann och kloer, hie wëll gewannen.

D'Saison am Porsche Supercup fänkt fir de Lëtzebuerger Automobilsportler vum Joer den 3. Mee beim Grousse Präis vun Holland zu Zandvoort un.