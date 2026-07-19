Den Chester Kieffer (Schumacher CLRT) ass no enger staarker Qualifikatioun e Sonndeg fir d'éischte Kéier aus der éischter Rei an eng Course vum Porsche Supercup gaangen. De Lëtzebuerger konnt dës excellent Ausgangspositioun dann och notzen, fir um Circuit vu Spa-Francorchamps seng bescht Placéierung bis ewell erauszefueren. No 12 Ronnen ass den Chester Kieffer deen excellenten Zweeten an der Course ginn an huet domadder och seng éischt Rookie-Victoire gefeiert.
Als Éischte konnt sech de Flynt Schuring feiere loossen. Den Teamkolleeg vum Kieffer war vun der Pole an d'Course gaangen an huet déi éischt Positioun déi ganzen Zäit souverän verdeedegt. De Podium komplettéiert huet de Robert de Haan (BWT Lechner Racing).
Wärend der ganzer Course ass et an den éischte Positiounen zu kengen Iwwerhuelmanövere komm.
Duerch seng staark Performance e Sonndeg ass den Chester Kieffer den neie Leader am Rookie-Klassement. Hie kënnt elo op 43 Punkten. De Paul Cauhaupe ass um Sonndeg dee Fënnefte ginn an huet als Zweeten 39 Punkten um Kont.
De Flynt Schuring huet duerch d'Victoire vun der Course seng Féierung am WM-Klassement ausgebaut.
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