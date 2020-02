E Samschdeg stoungen direkt déi 8. an 9. Manchë vum Porsche GT3 Middle-East-Cup um Programm.

Den Dylan Pereira war e Samschdeg bei der 8. an 9. Manche vum Porsche GT3 Middle-East-Cup zu Abu Dhabi am Asaz.

E Freideg konnt de Lëtzebuerger jo déi 7. Manche gewannen.

Een Dag drop war d'Victoire net wäit ewech, ma et sollt zwee Mol esou just net duer goen. Well zwee Mol konnt de Lëtzebuerger sech hei eng zweete Plaz sécheren.