RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

BasketCharity Match am Zeeche géint de Kriibs

Yannick Gross
Zu Steesel hate sech d'Lëtzebuerger Nationalekipp an eng All-Star-Auswiel zesummefonnt, fir Sue fir de Kampf géint de Kriibs bei Kanner ze sammelen.
Update: 29.06.2026 07:59
Charity Match am Zeeche géint de Kriibs
Zu Steesel hate sech d'Lëtzebuerger Nationalekipp an eng All-Star-Auswiel zesummefonnt, fir Sue fir de Kampf géint de Kriibs bei Kanner ze sammelen.

E Samschdeg gouf am Härebasket zu Steesel ee Gala-Match gespillt. Ugetrueden ass d'Lëtzebuerger Nationalekipp ronderëm Logelin, Laurent a Co. géint eng All-Star-Auswiel, bestoend aus fréieren Non-JICL-Spiller, déi zu Lëtzebuerg wunnen. Am Vierdergrond stoung awer net nëmmen de Basket um Terrain, mee virun allem d'Lutte géint de Kriibs.

Iwwer 4.000 € waren e Samschdegowend beim Gala-Match tëscht den FLBB-Hären an dem Team Stars zesummekomm. Gesammelt goufen dës Sue fir d'Fondatioun Kriibskrank Kanner an organiséiert gouf den Evenement vum Steeseler Spiller Scott Morton. Fir d'Lëtzebuerger Nationalekipp, déi matzen an hirer Preparatioun fir zwee ganz wichteg Matcher doheem an der Coque géint den Aserbaidschan an Nordmazedonien ass, war et trotzdeem selbstverständlech, hei unzetrieden.

Op der anerer Säit vum Terrain stoung dann d'Team Stars, fir dat et, aus dem Organisateur a Spiller Scott Morton senger Sicht, zimmlech einfach war, Spiller ze fannen, och wann déi meescht professionell Spiller de Moment net am Land sinn. Esou einfach waren d'Bedingungen um Terrain dogéint awer net. Et war an der Hal op d'mannst genau esou waarm wéi dobaussen, wat och fir e puer Upassunge beim Oflaf gesuergt huet. Hei goufe beispillsweis d'Véierelen op 8 Minutten gekierzt.

Ausgoe sollt de Match um Enn 67:67. E gudden Test fir d'FLBB-Hären, déi e puer jonk Spiller agesat hunn an awer och d'Matcher nächst Woch am Hannerkapp behale mussten. Am Vierdergrond stoung awer och net wierklech d'Resultat um Terrain, mee d'Freed bei de Supporteren a Spiller, an natierlech virun allem d'Ënnerstëtzung vun der Fondatioun Kriibskrank Kanner an hirer Lutte géint de Kriibs.

Am meeschte gelies
Ongléck, wat "schwéier ze verstoen ass"
Fliger mat Fallschiermsprénger bei Nanzeg erofgefall, 11 Doudeger confirméiert
Video
Mamm war alkoholiséiert
Zwee Kanner am Auto agespaart - Police intervenéiert op Tankstell zu Rëmerschen
Cellule d’évaluation des risques intempéries et inondations
Risiko vun Dimmere klëmmt, lokal kéint et ongemittlech ginn
Situatioun berouegt sech
Vandalismus a geféierlech Situatiounen op de Stroosse laanscht de Stauséi
45
Déidleche Malaise zu Réimech
Gemengerotsmember Jean-Marc Hierzig gestuerwen
6
Weider News
E Basketsmatch fir de gudden Zweck
"Lux Hoops for Hope": Lëtzebuerger Härennationalekipp géint Team Stars
Team Lëtzebuerg Mighty Red Lions & Grand Duchy Hoopers op de Special Olympics Nationale Spiller am Saarland
Special Olympics National Däitsch Spiller am Saarland
Lëtzebuerg war am 3x3 Basket mat 10 Athletinnen an Athleten am Saarland dobäi
Video
Fotoen
0
Brandão iwwerhëlt
Karolis Abramavicius net méi Härecoach bei der Arantia Fiels
New York Knicks feieren NBA-Titel
Victoire géint San Antonio Spurs
New York Knicks no 53 Joer nees um NBA-Troun
Den Dirk Nowitzki, nodeems hie spéit am véierte Véierel getraff hat
Haut viru 15 Joer
Dallas Mavericks gi mam Dirk Nowitzki NBA Champion
Basketball
Mike Feyder net méi Trainer bei den Damme vu Sparta Bartreng
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.