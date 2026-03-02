RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

FIBA EuroBasket 2029 Pre-QualifiersIrland géint Lëtzebuerg vun 20.30 Auer u live op RTL.lu

RTL Lëtzebuerg
Am Basket spillt d'Lëtzebuerger Härennationalekipp en Méindeg um 20.30 Auer an der Pre-Qualifikatioun fir d'EM 2029 géint Irland.
Update: 02.03.2026 18:15

Ufank vum Match: 20h30

Programm

Lëtzebuerg – Irland 89:77
Aserbaidjan – Lëtzebuerg 90:95
Nordmazedonien – Lëtzebuerg 70:79
3. Mäerz 2026: Irland – Lëtzebuerg
2. Juli 2026:Lëtzebuerg – Aserbaidjan
5. Juli 2026:Lëtzebuerg – Nordmazedonien

Kader a Staff

Carreira Kreps Malcolm (Okapi Aalst, Belgium)
Ceman Dino (Basket Esch)
David Rocha Davy (Fitosur Murgi, Spain)
Do Rosario Delgado Ivan (T71 Dudelange)
Gutenkauf Philippe (Etzella Ettelbruck)
Jack Christopher (T71 Dudelange)
Kalmes Joe (T71 Dudelange)
Kovac Ben (Alm Evreux, France)
Kuresevic Ivor (Amicale Steinsel)
Laurent Alex (Amicale Steinsel)
Logelin Max (Sparta Bertrange)
Oth Konan Christ-Ange (Musel Pikes)
Rugg Clancy (Basket Esch)
Verbeelen Yannick (Sparta Bertrange)
Vujakovic Oliver (Résidence Walfer)

Head Coach: Ken Diederich
Assistant Coach: Denis Toroman
Assistant Coach: Christophe Toussaint
Team Manager: Pit Rodenbourg
Team Doctor: Sam Scolati
Strength Coach: Marcel Bultel
Physio: Paul Schiltz, François Jehasse

Am meeschte gelies
Premier iwwer Eskalatioun am Noen Osten
"Et ass eng ganz grav Situatioun", esou de Luc Frieden
Video
41
Ausseminister Xavier Bettel iwwer Situatioun am Noen Osten
Grouss Onsécherheet an der Regioun, Loftraum bleift gespaart
Video
Audio
25. Escher Kavalkad
Eng Tonn Kamelle fir de Public
Video
Fotoen
5
Finanzexpert Claude Arend erkläert
Krich am Iran huet Auswierkungen op d'Bourse an d'Pëtrolspräisser
Video
Jonk Sozialisten
Mélissa Antunes de Magalhães an Olivier Cano iwwerhuelen d'Presidence
Weider News
De Wilt Chamberlain war ëmmer e gefrote Mann
Haut viru 64 Joer
100 Punkte fir de Wilt Chamberlain an der NBA
0
Basketball-Championnat
Diddeleng séchert éischt Plaz of, Esch mat klorer Victoire géint d'Musel Pikes
Video
0
Basketballspillerin am Ausland
Magaly Meynadier a Saarlouis verpassen déi drëtte Plaz
0
D'Lëtzebuerger Baskethäre virum Match géint Nordmazedonien.
Pre-Qualifikatioun fir d'Basket-Europameeschterschaft
Lëtzebuerger Häre verléiere 70:79 géint Nordmazedonien
Video
0
Basketball-Championnat
Diddeleng mat staarkem Finish géint Conter, Bartreng klappt d'Pikes
Video
1
NBA
Team USA Stars wënnt 75. Editioun vum All Star Game
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.