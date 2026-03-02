Ufank vum Match: 20h30
Lëtzebuerg – Irland 89:77
Aserbaidjan – Lëtzebuerg 90:95
Nordmazedonien – Lëtzebuerg 70:79
3. Mäerz 2026: Irland – Lëtzebuerg
2. Juli 2026:Lëtzebuerg – Aserbaidjan
5. Juli 2026:Lëtzebuerg – Nordmazedonien
Carreira Kreps Malcolm (Okapi Aalst, Belgium)
Ceman Dino (Basket Esch)
David Rocha Davy (Fitosur Murgi, Spain)
Do Rosario Delgado Ivan (T71 Dudelange)
Gutenkauf Philippe (Etzella Ettelbruck)
Jack Christopher (T71 Dudelange)
Kalmes Joe (T71 Dudelange)
Kovac Ben (Alm Evreux, France)
Kuresevic Ivor (Amicale Steinsel)
Laurent Alex (Amicale Steinsel)
Logelin Max (Sparta Bertrange)
Oth Konan Christ-Ange (Musel Pikes)
Rugg Clancy (Basket Esch)
Verbeelen Yannick (Sparta Bertrange)
Vujakovic Oliver (Résidence Walfer)
Head Coach: Ken Diederich
Assistant Coach: Denis Toroman
Assistant Coach: Christophe Toussaint
Team Manager: Pit Rodenbourg
Team Doctor: Sam Scolati
Strength Coach: Marcel Bultel
Physio: Paul Schiltz, François Jehasse