RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Basketball-ChampionnatDiddeleng mat staarkem Finish géint Conter, Steesel klappt Wolz

RTL Lëtzebuerg
Am nationale Basketball-Championnat steet dëse Weekend den drëtte Spilldag vum zweeten Tour vun der Qualifikatioun bei den Dammen um Programm.
Update: 21.02.2026 22:11
© Christophe Hochard

Dammen

Den Tabellenéischten T71 Diddeleng wënnt doheem mat 89:73 géint den AB Contern. D’Gäscht konnte bis an den drëtte Véierel mathalen, duerno huet Diddeleng allerdéngs d’Kontroll vum Match iwwerholl an de leschte Véierel 23:10 fir sech entscheet. D’Shalonda Winton war mat 33 Punkten net ze stoppen, d’Lauren Van Kleunen koum op 29 Punkten.

D’Amicale Steesel setzt sech doheem däitlech mat 81:65 géint den Tabelleleschte Wolz duerch. Schonn an der Paus louch d’Lokalekipp 46:38 a Féierung. D’Kathryn Missavage huet an engem staarke Kollektiv mat 16 Punkten erausgestach.

Um Sonndeg spillt d’Sparta Bartreng géint d’Musel Pikes. Bei den Hären ass wéinst de Lännermatcher eng Paus am Championnat.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Oceane Michelon wënnt no dramateschem Schluss am Biathlon-Massestart Gold
Video
23
"Welt" interpretéiert Eurostat-Etüd
Lëtzebuerg an den Top 10 EU-Länner, wou een op déi mannsten Touristen trëfft?
41
Background am Gespréich (21. Februar)
Leeschtungsdrock ënnert der jonker Generatioun e reelle Problem
Video
Audio
60
CGDIS
Aacht Blesséierter bei véier Accidenter am Laf vun e Freidegowend
Barcelona
Weltbekannt Sagrada Família elo offiziell 172,5 Meter héich
Fotoen
3
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
NBA
Team USA Stars wënnt 75. Editioun vum All Star Game
Video
0
Basketball-Championnat
Mamer spréngt op Plaz 8
Video
Fotoen
0
Dammebasket
T71 trennt sech vum Trainer Mathieu Fivet
Basketball: Awards 2025/26
Catherine Mreches a Max Logelin goufen als MVP ausgezeechent
Fotoen
2
Basketball
Sparta Bartreng an Arantia Fiels heeschen d'Coupe-Gewënner
Video
Fotoen
6
Coupe-Finall am Basket
Wie sinn d'Favoritten a spillt d'Form eng Roll?
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.