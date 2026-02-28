Mat dobäi ass och nees den Titelverdeedeger Saarlouis Royals mat der Lëtzebuerger Nationalspillerin Magaly Meynadier.
Um Samschdeg huet Saarlouis d’Halleffinall géint d’Lokalekipp Alba Berlin mat 67:71 verluer an domat d’Finall um Sonndeg an eng méiglech Titelverdeedegung verpasst. Berlin huet d’Ufanksphas vum Match dominéiert a sech ofgesat. Saarlouis huet sech am leschte Véierel staark an d’Partie zeréck gekämpft an d’Entscheedung ass an der Verlängerung gefall.
D’Lëtzebuerger Nationalspillerin stoung 14 Minutten um Terrain an huet 2 Punkten markéiert. Saarlouis spillt um Sonndeg (13:00) em Plaz 3, dat entweder géint Keltern oder géint Marburg.