De Maillot Jaune Julian Alaphilippe huet an der leschter Montée zwar Zäit verluer, bleift awer am General op Plaz 1.

Op der 15. Etapp iwwer 185 Kilometer vu Limoux erop op de Prat d'Albis gouf et eng weider Biergarrivée. Hei konnt sech de Simon Yates behaapten. Fir de Brit war et den 2. Etappesuccès bei dësem Tour de France. De Podium gouf vum staarken Thibaut Pinot op der 2. an dem Mikel Landa op der 3. Plaz kompletéiert.

Leader am General bleift de Julian Alaphilippe. De Fransous huet awer e puer Sekonnen op d'Konkurrenz verluer an huet elo eng Avance vun 1 Minutt 35 op den Geraint Thomas. Den Thibaut Pinot huet ee Sprong no vir gemaach a läit am General op der 4. Positioun.

De Jakob Fuglsang krut an der leschter Montée ee klengt Lach op d'Spëtzeleit an huet domat och am General Zäit verluer. Den Dän ass no der 15. Etapp den 9.

Tour de France 2019 (6.-28.7.19)

Resumé

No der Arrivée um Sommet vum Tourmalet um Samschdeg goung et e Sonndeg iwwer 180 Kilometer vu Limoux op Foix duerch d'Pyrenäe weider. Nieft enger Montée vun der 2. Kategorie hunn insgesamt dräi Bierger vun der 1. Kategorie op d'Coureure gewaart. Als lescht Schwieregkeet vum Dag goung et zu Foix de Prat d'Albis erop.

Et huet een deemno dierfte gespaant sinn, wéi sech Pinot, Alaphilippe, Buchmann, Thomas a Ernal no der schwéierer Etapp um Virdag schloe géifen. Eng 30 Kilometer virum Enn waren de Simon Geschke a Simon Yates eleng vir. Déi zwee konnte sech e puer Sekonnen op een 2. Grupp mat Leit wéi Bardet, Quintana an dem Tour-de-Lëtzebuerg-Gewënner Jesus Herrada erausfueren. De Pak vun de Favoritten hat zu deem Ament ee Retard vu knapp 3 Minutten.

Ier et an déi leschte Montée gaangen ass, haten d'Coureuren nach eng delikat Descente virun der Broscht - hei huet et fir d'Favoritte gegëllt, keng Zäit op d'Konkurrenz ze verléieren.

An der Schlussmontée goung et 11,8 Kilometer biergaus an um Sommet huet Reen op d'Cycliste gewaart - vir nach ëmmer: Yates a Geschke. 7 Kilometer viru Schluss huet de Yates dunn attackéiert a konnt e puer Sekonnen erausfueren. Am Grupp hannendrun huet Groupama FDJ op den Tempo gedréckt an de Favoritten domat d'Liewe schwéier gemaach. Dovunner huet de Thibaut Pinot profitéiert an eng sec Attack gesat: den Alaphilippe a Bernal konnte matgoen, ma den Thomas sou wéi de Fuglsang konnten net an d'Rad sprangen.

Vir ass awer nach ëmmer de Simon Yates eleng gefuer an huet gutt resistéiert. Am schloe Reen koum de Pinot awer ëmmer méi no un de Spëtzemann Yates eru gefuer, ma fir eng weider Victoire fir de Fransous ass et awer net duergaangen - den 3. gouf iwwerdeems de Mikel Landa.

