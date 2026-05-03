E Sonndeg war am Tour de Romandie déi fënneft a lescht Etapp. No 178 Kilometer vu Lucens op Leysin war et op en Neits den Tadej Pogacar, deen op der Arrivée d'Hänn an d'Luucht gehuewen huet. De Sloween konnt mat engem Ecart vun dräi Sekonnen op den Däitsche Florian Lipowitz a siwe Sekonnen op de Primoz Roglic d'Dagesvictoire huelen an domat och d'Schlussklassement fir sech entscheeden. Do steet de Weltmeeschter um Enn 42 Sekonne virum Florian Lipowitz an 2:44 virum Fransous Lenny Martinez.
1 POGACAR Tadej 4:18:52
2 LIPOWITZ Florian 0:03
3 ROGLIC Primoz 0:07
4 FORTUNATO Lorenzo 0:11
5 NORDHAGEN Jorgen ,,
6 MARTINEZ Lenny ,,
7 WITHEN PHILIPSEN Albert 0:14
8 VOISARD Yannis 0:17
9 TUCKWELL Luke ,,
10 PLAPP Luke ,,
1 POGACAR Tadej 20:05:42
2 LIPOWITZ Florian 0:42
3 MARTINEZ Lenny 2:44
4 NORDHAGEN Jorgen 2:51
5 PLAPP Luke 3:15
6 TUCKWELL Luke 3:16
7 CEPEDA Jefferson Alveiro 3:18
8 WITHEN PHILIPSEN Albert
9 FORTUNATO Lorenzo 3:24
10 LECERF Junior 3:32