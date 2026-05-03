Vëlossport: Tour de RomandieTadej Pogacar wënnt lescht Etapp an hëlt sech d'Schlussvictoire

Jeff Birsens
De Weltmeeschter huet op der leschter Etapp vum Tour de Romandie näischt dem Zoufall iwwerlooss an um Enn d'Victoire am Schlussklassement gefeiert.
Update: 03.05.2026 20:20
Team Emirates-XRG's Slovenian rider Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates as he crosses the finish line to win the final stage of the Tour of Romandie UCI cycling World tour, 178.2 km from Lucens and to Leysin, in Leysin, Switzerland, on May, 3, 2026. (Photo by Til BUERGY / AFP)
Den Tadej Pogacar ass dräi Sekonne virum Florian Lipowitz op der Arrivée ukomm.
E Sonndeg war am Tour de Romandie déi fënneft a lescht Etapp. No 178 Kilometer vu Lucens op Leysin war et op en Neits den Tadej Pogacar, deen op der Arrivée d'Hänn an d'Luucht gehuewen huet. De Sloween konnt mat engem Ecart vun dräi Sekonnen op den Däitsche Florian Lipowitz a siwe Sekonnen op de Primoz Roglic d'Dagesvictoire huelen an domat och d'Schlussklassement fir sech entscheeden. Do steet de Weltmeeschter um Enn 42 Sekonne virum Florian Lipowitz an 2:44 virum Fransous Lenny Martinez.

Top10 vun der 5. Etapp

1 POGACAR Tadej 4:18:52
2 LIPOWITZ Florian 0:03
3 ROGLIC Primoz 0:07
4 FORTUNATO Lorenzo 0:11
5 NORDHAGEN Jorgen ,,
6 MARTINEZ Lenny ,,
7 WITHEN PHILIPSEN Albert 0:14
8 VOISARD Yannis 0:17
9 TUCKWELL Luke ,,
10 PLAPP Luke ,,

Schlussklassement

1 POGACAR Tadej 20:05:42
2 LIPOWITZ Florian 0:42
3 MARTINEZ Lenny 2:44
4 NORDHAGEN Jorgen 2:51
5 PLAPP Luke 3:15
6 TUCKWELL Luke 3:16
7 CEPEDA Jefferson Alveiro 3:18
8 WITHEN PHILIPSEN Albert
9 FORTUNATO Lorenzo 3:24
10 LECERF Junior 3:32

