Op der leschter Etapp vun der 56. Editioun vum Giro Ciclistico della Valle d'Aosta huet de Michel Ries seng Stäerkt op en Neits ënner Beweis gestallt.

Dat jonkt Nowuesstalent war op der 5. a leschter Etapp vu Valtournenche op Breuil vir eleng mam Italiener Andrea Bagioli an dem Belsch Maxim Van Gils ënnerwee an huet um Enn de Sprong als 3. op de Podium gepackt - d'Etapp war fir de Bagioli.

D'Schlussvictoire am General konnt sech iwwerdeems de Mauri Vansevenant sécheren, dat virum Adam Hartley a Kevin Inkelaar. Fir de Michel Ries ass et um Enn esou just net fir eng Plaz an den Top 10 duergaangen. Mat engem Ecart vun iwwer 21 Minutten op de Schlussvainqueur ass eng 11. Positioun fir de Lëtzebuerger erausgesprongen.