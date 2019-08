De Victor an den Helder sinn zwee Kollegen, déi mat hirem Sport-Challenge VH X-PLOR op den Autismus wëllen opmierksam maachen.

Dofir sinn déi zwee Frënn mat hirem Vëlo iwwer 2000 Kilometer vun Déifferdeng op Mondim de Basto a Portugal gefuer. Den Depart war de 27. Juli an d'Arrivée war fir dëse Freideg virgesinn. Gutt Nouvellë kommen dann elo aus Portugal, well de Victor an den Helder an Nordportugal ukomm sinn. De Victor koum géint 15 Auer un, den Helder ass déi leschten Etapp wéinst professionelle Grënn net matgefuer.

© José Alfaiate © José Alfaiate © José Alfaiate

Dësen Tour iwwer 2000 Kilometer hunn déi Zwee der Fondation Autisme Luxembourg dediéiert an hunn am deem Kader profitéiert, fir op dës Krankheet opmierksam ze maachen an donieft och Sue fir d'Fondatioun ze sammelen.

Iwwer Facebook konnt een de Victor an den Helder iwwer hir Rees begleeden. Eng sëllechen Entreprisen a Privatleit hu sech bedeelegt an déi zwee Kollegen ënnerstëtzt.