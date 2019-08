Zweete gouf den Thomas Pidcock virum Stefano Oldani.

Fir déi jonk Coureure stoung um Samschdeg déi drëtten Etapp vum Tour de l'Avenir um Programm. No 162,3 Kilometer vu Montignac-Lascaux op Mauriac gefouert hat, war et de Brit Ethan Hayter, dee sech d'Victoire séchere konnt. Am Sprint konnt hie sech viru sengem Landsmann Thomas Pidcock duerchsetzen. Drëtte gouf den Italiener Stefano Oldani.

📂Ethan Hayter

╚ 2019

╚ Vainqueur d' À Travers les Hauts-de-France

╚ Double vainqueur d'étape sur le Giro U23

╚ Vainqueur d'étape sur le Tour de l'Avenir



👏 @ethan_hayter #TDAV2019 pic.twitter.com/EsJya0oWGd — Tour de l'Avenir (@tourdelavenir) 17. August 2019

Beschte Lëtzebuerger gouf de Michel Ries, deen als 18. an der selwechter Zäit ewéi de Vainqueur iwwert de wäisse Strich koum.

Den Arthur Kluckers gouf den 91., de Cédric Pries koum op déi 103. Plaz, de Maxime Weyrich gouf den 122. an de Colin Heiderscheid den 132. De Ken Conter huet missen opginn.

Am General ass de Norweger Tobias Foss de Leader. Beschte Lëtzebuerger ass de Michel Ries als 37. mat engem Réckstand vun 2 Minutten an 22 Sekonnen.