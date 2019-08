E Sonndeg ass et iwwer 78 Kilometer vu Saint-Colomban-des-Villards op Le Corbier gaangen. Gewënner am General ass den Tobias Foss aus Norwegen.

Déi lescht Etapp vum Tour de l'Avenir hat et nach eng kéier a sech. Mat engem Bierg vun der Hors Catégorie an zwou Montéeë vun der Kategorie 1 waren d'Coureure gefuerdert.

Nous y sommes ! La toute dernière étape de ce Tour de l’Avenir 2019 ! 👉



🏳️ St-Colomban-des-Villards

🏁 Le Corbier



🗺 78,1 km

⛰ 2701D+



⏰ 11:30 CET > 13:50 CET#TDAV2019 pic.twitter.com/fubWdYr9Bw — Tour de l'Avenir (@tourdelavenir) 25. August 2019

Résumé



Aacht Kilometer huet et gedauert bis een déi éischt Attack gesinn huet. 5 Coureuren hu sech vum Peloton ofgesat, déi herno nach ëm e puer Coureuren erweidert ginn ass, sou dass sech un der Spëtzt e gréissere Grupp vu 16 Coureure forméiert huet. Dorënner huet sech mam Michel Ries och ee Lëtzebuerger erëmfonnt. Den Arthur Kluckers an de Maxime Weyrich konnten net laang mat der héijer Vitesse vum Peloton mathalen an hu missen éischter lassloossen.

Och wann e puer vun de Coureuren am Spëtzegrupp net méi mathale konnten, huet sech de Michel Ries an enger gudder Form gewisen an ass um drëtte Biergpräis als 5. Coureur ukomm. Op de Grupp mam Tobias Foss als Maillot Jaune huet sech de Spëtzegrupp tëschenzäitlech e Virsprong vu 4 Minutten erausgefuer.

Mat der Zäit huet sech de Spëtzegrupp ëmmer méi opgeléist. Ronn 10 Kilometer war de Michel Ries mam Inigo Elosegui Momene a mam Jefferson Cepeda zu dräi un der Spëtzt vun der Course a ronn 1 Minutt virum Maillot Jaune.

An de leschte puer Kilometer krut sech dann den Jefferson Cepeda vir vum Inigo Elosegui Momene a vum Michel Ries geléist, sou dass de Coureur aus dem Ecuador sech op der leschter Etapp behaapte konnt. Kuerz drop kënnt de Michel Ries als exzellenten Zweete amt engem Retard vu 26 Sekonnen am Zil un.

Gewënner am Generalklassement gëtt den Tobias Foss aus Norwegen mat engem Virsprong vun 1'19'' op den Zweeten Giovanni Aleotti aus Italien. De Michel Ries packt et mat engem Retard vu 7'05'' op déi 7. Plaz am General.

Top10 vun der Etapp

1 Jefferson Cepeda (Ecu) Nationalmannschaft Ecuador 2:37:47

2 Michel Ries (Lux) Nationalmannschaft Luxemburg 0:00:26

3 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Nationalmannschaft Spanien 0:00:33

4 Jacob Hindsgaul Madsen (Den) Nationalmannschaft Dänemark 0:00:41

5 Biniam Girmay Hailu (Eri) Nationalmannschaft Eritrea 0:01:09

6 Barnabás Peák (Hun) Nationalmannschaft Ungarn 0:01:12

7 Tobias Svendsen Foss (Nor) Nationalmannschaft Norwegen 0:01:17

8 Ilan Van Wilder (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:01:18

9 Georg Zimmermann (GER) Nationalmannschaft Deutschland 0:01:18

10 Clément Champoussin (Fra) Nationalmannschaft Frankreich 0:01:24

Generalklassement

1 Tobias Svendsen Foss (Nor) Nationalmannschaft Norwegen 27:30:09

2 Giovanni Aleotti (Ita) Nationalmannschaft Italien 0:01:19

3 Ilan Van Wilder (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:02:34

4 Clément Champoussin (Fra) Nationalmannschaft Frankreich 0:03:05

5 Georg Zimmermann (GER) Nationalmannschaft Deutschland 0:03:48

6 Mauri Vansevenant (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:06:55

7 Michel Ries (Lux) Nationalmannschaft Luxemburg 0:07:05

8 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Nationalmannschaft Kolumbien 0:10:48

9 Jefferson Cepeda (Ecu) Nationalmannschaft Ecuador 0:12:27

10 Lars Van Den Berg (Ned) Nationalmannschaft Niederlande 0:13:29