Déi 1. Etapp um Bord vun der Vuelta een Zäitfueren iwwer 9 Kilometer huet d'Lisa Brennauer gewonnen.

Um Bord vun der Vuelta haten d'Dammen e Samschdeg hiren éischten Asaz. Een Zäitfueren iwwer 9,3 Kilometer stoung ronderëm Boadilla del Monte um Programm. Eng Woch no hirer excellenter 1. Plaz an der Boels Ladies Tour ass d'Lëtzebuerger Champione Christine Majerus mat engem Retard vun 22 Sekonnen op déi gutt 6. Plaz gefuer.

D'Lisa Brennauer aus Däitschland hat am géint d'Auer déi beschte Been an ass mat 12 Minutten an 52 Sekonnen d'Beschtzäit gefuer. Als Zweet huet sech d'Lucinda Brand klasséiert. D'Hollännerin hat e Retard vu 4 Sekonnen. Déi drëtte Plaz war fir d'Dänin Pernille Mathiesen op 13 Sekonnen.

E Sonndeg gëtt déi 2. Etapp gefuer. Zu Madrid waarden 98 Kilometer op d'Cyclistinnen.

D'KLassement

1 LISA BRENNAUER (WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM) 0:12:52

2 LUCINDA BRAND (TEAM SUNWEB) 0:00:04

3 PERNILLE MATHIESEN (TEAM SUNWEB) 0:00:13

4 KAROL-ANN CANUEL (BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM) 0:00:19

5 ANNA PLICHTA (TREK - SEGAFREDO) 0:00:20

6 CHRISTINE MAJERUS (BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM) 0:00:22

7 OLGA ZABELINSKAYA (COGEAS METTLER LOOK PRO CYCLING TEAM) 0:00:25

8 EUGENIA BUJAK (BTC CITY LJUBLJANA) 0:00:26

9 FLOORTJE MACKAIJ (TEAM SUNWEB) 0:00:27

10 VITA HEINE (HITEC PRODUCTS - BIRK SPORT) 0:00:27

Schreiwes vum Christine Majerus



Après sa récente victoire la semaine dernière lors du Boels Ladies Tour, Christine Majerus a signé de nouveau aujourd’hui un excellent résultat en prenant la sixième place lors du contre-la-montre individuel du Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta, épreuve du World Tour féminin composée de deux étapes. Ce contre-la-montre, qui constituait la première étape de cette épreuve, a été remportée par l’allemande Lisa Brennauer (WNT-Rotor). Elle a parcouru les 9,3 kilomètres du circuit en 12’52. Elle devance Lucinda Brand pour quatre secondes et Pernille Mathiesen (Team Sunweb) pour treize secondes.

Christine Majerus a réalisé un temps de 13’14 et prend la sixième place à 22 secondes de Brennauer.

La deuxième étape aura lieu demain en début d’après-midi à Madrid où les concurrentes devront en découdre sur un circuit urbain plat de 5,8 kilomètres à parcourir 17 fois, soit une distance totale de 98,6 kilomètres. Il y aura sept sprints intermédiaires lors desquels seront distribués des secondes de bonification (5,2 et 1 secondes) et les trois premières du classement de l’étape obtiendront également 15,10 et 5 secondes de bonification.

Avec l’ensemble des secondes de bonifications à distribuer demain, le classement à l’issue de cette première étape pourrait donc bien être bouleversé.