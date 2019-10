Op d'Plazen 2 an 3 koumen den Alejandro Valverde aus Spuenien an den Egan Bernal aus Kolumbien.

Iwwer 243 Kilometer goung et e Samschdeg beim Tour duerch d'Lombardei vu Bergamo op Como. Bei engem vun de Monumenter vum Cyclissem waren och zwee Lëtzebuerger am Asaz: de Bob Jungels an de Ben Gastauer.

De Bob Jungels koum als 52. op iwwer 6 Minutten zu Como un an de Ben Gastauer ass d'Course net op en Enn gefuer.

Als Vainqueur vun der 113. Editioun ass den Hollänner Bauke Mollema ervirgaangen, dat 16 Sekonne virum Alejandro Valverde, Egan Bernal a Jakob Fuglsang.

Resumé vun der Course

Primoz Rolgic, Egan Bernal, Michael Woods an David Gaudu - dës si just 4 Nimm, déi ufanks als potenziell Vainqueure vun der 113. Editioun vum Tour de Lombardie gehandelt goufen. E Samschdeg hunn iwwer 243 Kilometer op d'Coureuren bei dëser prestigiéiser Eendagescourse gewaart.

59 Kilometer virun der Ligne d'Arrivée waren 2 Mann un der Spëtzt: de Masnada an den Skuijns hate sech zu deem Ament eng Avance vu ronn 2 Minutten op de Peloton eraus gefuer. Do hannendrun ass de Benedetti als 1. Verfolleger gefuer an am 2. Verfolleger-Grupp war keen anere vertrueden, wéi de Bob Jungels. De Lëtzebuerger Champion hat sech ofgesat a war eng 55 Kilometer viru Schluss mam Cavagna a Marcato ënnerwee.

2018 Liege-Bastogne-Liege winner @BobJungels is on the Sormano, with a nice gap over the chasers and not far from the leading duo.#ILombardia pic.twitter.com/obo02VJlIY — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) October 12, 2019

Et huet geschéngt, wéi wann de Bob Jungels ee gudden Dag erwëscht hätt, well hien op de weidere Kilometeren der Spëtzt ëmmer méi no komm ass. Kuerz virun der Mauer vu Sormano - engem Deel vu ronn 2 Kilometer an enger Moyenne vu 15,8% - konnt de Lëtzebuerger vir bei de Skuijns erufueren. 500 Meter virum Sommet war dem Bob Jungels seng Attack awer nees eriwwer. Vir un der Spëtzt si vun deem Ament un, 50 Kilometer virun der Arrivée, d'Favoritte beienee gefuer.

35 Kilometer virun der Ligne d'Arrivée konnte sech de Buchmann an de Wellens ofsetzen. Allebéid hunn iwwer ronn 15 Kilometer d'Course ugefouert, bis de Belsch dem Däitsche vir net méi nokomm ass. Hannendru koum de Verfolleger-Grupp mat Leit ewéi Roglic, Fulgsang a Valverde ëmmer méi no - den Nibali, de Mann aus Italien, huet iwwerdeems misse lassloossen.

Et bloufen nach 19 Kilometer ze fueren, wéi de Valverde, den Ex-Weltmeeschter, ferm attackéiert huet an de Buchmann vir stoe gelooss huet. Direkt drop koum de Konter vum Mollema, dee vun deem Ament un eleng vir ënnerwee war.

Am weidere Verlaf vun der Course konnt op dem Hollänner seng Attack kee méi esou richteg reagéieren. Och keen, vun den uewe genannte Favoritten hat den néidege Panache, fir den Hollänner anzehuelen. Um Enn ass de Bauke Mollema zu Como en solitaire iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer. Op déi 2. Plaz koum den Alejandro Valverde an op déi 3. den Tour-de-France-Gewënner Egan Bernal. De Jakob Fuglsang huet als 4. de Podium esou just verpasst.

Topp 10

1 MOLLEMA Bauke Trek - Segafredo 5:52:59

2 VALVERDE Alejandro Movistar Team 0:16

3 BERNAL Egan Team INEOS ,,

4 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team ,,

5 WOODS Michael EF Education First 0:34

6 HAIG Jack Mitchelton-Scott ,,

7 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma ,,

8 BUCHMANN Emanuel BORA - hansgrohe 0:52

9 LATOUR Pierre AG2R La Mondiale ,,

10 MOLARD Rudy Groupama - FDJ ,,