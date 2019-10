De Belsch Jelle Wallays huet e Sonndeg d'Konkurrenz iwwerrascht an d'Course en solitaire gewonnen.

Um Wee Richtung Arrivée stounge ganze 9 Secteuren um Programm, wou et iwwer Naturstroosse gaangen ass, am Ganze waren dat 10,7 Kilometer vun den 217 Kilometer vu Chartres op Tours. An hei konnt sech eng zweete Kéier no 2014 de Belsch Jelle Wallays duerchsetzen. Hie gewënnt um Enn virum Niki Terpstra an dem Oliver Naesen.

Resumé vun der Course

Zum Ufank vun der Course hat sech ee Spëtzegrupp vu 7 Leit ofgesat a si haten tëschenzäitlech iwwer dräi Minutten Avance, bis eng gréisser Grupp si nees anhuele konnt. Duerch de staarke Wand si vill kleng Gruppen entstanen.

68 Kilometer virun der Arrivée huet de Gewënner aus dem leschte Joer, de Sören Kragh Andersen, eng éischte Kéier attackéiert an hie sollt och fortkommen, allerdéngs krut hien nach Gesellschaft vum Boy van Poppel. Déi zwou konnten hir Avance och lues a lues ausbauen, iwwerdeems de Peloton hannen nees méi grouss ginn ass.

Dunn an enger klenger Kopp eng weider Attack vum Andersen, deen elo als Solist ënnerwee war a ronn 55 Sekonnen Avance op de Peloton hat. Aus dësem eraus koum eng Attack vun engem weidere fréiere Gewënner an zwar vum Jelle Wallays, deen am Joer 2014 gewanne konnt.

No dëser Attack sinn duerch de Wand nees grouss Lächer am Peloton opgaangen an de Wallays konnt sech ofsetzen.

De Leader hat dunn awer richteg Pech, well hien op enger vun den Naturstroossen ee Platte krut, esou dass de Wallays hien iwwerhuele konnt, deemno war elo de Belsch eleng un der Spëtzt. An dee konnt seng Avance ëmmer weider an d'Luucht schrauwen an dat op iwwer annerhallef Minutt.

5 Kilometer virun der Arrivée hat hien nach ëmmer 1 Minutt Avance op d'Verfolger an esou war kloer, dass hien dës Course gewanne géing. Hannendru war ee sech laang Zäit net eens an et gouf vill Attacken, ma ganz no vir sollt et fir kee méi goen.

Um Enn also eng Victoire en solitaire fir de Jelle Wallays an dat virum Niki Terpstra an dem Oliver Naesen.