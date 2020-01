Nodeems sech d'Christine Majerus de Weekend op en Neits beim nationale Championnat duerchsetze konnt, war si e Méindeg zu Otegem am Asaz.

Hei koum d'Lëtzebuerger Championne op déi 4. Plaz. Nodeems si ee gudde Start erwëscht hat, konnt si sech direkt un d'Spëtzt setzen. Am zweeten Tour konnt sech d'Alicia Franck aus der Belsch ofsetzen. D'Christine Majerus war awer an engem zweete Grupp no hannendrun.

Um Enn huet d'Christine Majerus nach eemol acceleréiert, am Schlusssprint huet et dunn awer e bëssen u Kraaft gefeelt an esou muss si sech mat der 4. Plaz zefridde ginn, dat mat 16 Sekonne Retard op d'Gewënnerin Alicia Franck.

D'Ellen van Loy aus der Belsch kënnt op déi zweete Plaz, dat virum Anna Kay aus Groussbritannien.