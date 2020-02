Op der 4. Etapp vum Tour duerch d'Algarve gewënnt den Miguel Lopez virum Daniel Martin an dem Remco Evenepoel.

Op der 4. Etapp ass et iwwer 169,7 km vun Albufeira op Alto do Malhao gaangen an do goufen et e puer Bierger ze bewältegen. Soumat waren et um Enn natierlech d'Biergfuerer déi ëm d'Victoire gekämpft hunn an do war de Miguel Lopez de stäerksten a wënnt mat engem Virsprong vun 2 Sekonnen op den Ir Daniel Martin a mat 4 Sekonnen op de jonke Belsch Remco Evenepoel.

De Kevin Geniets huet eng ganz staark Leeschtung gewisen a kënnt mat engem Retard vun 1 Minutt an 8 Sekonnen op déi 25. Plaz. Mat engem Réckstand vu 15 Minutten an 18 Sekonnen kënnt de Jempy Drucker op déi 119. Plaz.

D'Top10

1 LOPEZ MORENO Miguel Angel (ASTANA PRO TEAM) 4:16:25

2 MARTIN Daniel (ISRAEL START - UP NATION) 0:00:02

3 EVENEPOEL Remco (DECEUNINCK - QUICK - STEP) 0:00:04

4 SCHACHMANN Maximilian (BORA - HANSGROHE) 0:00:04

5 COSTA Rui (UAE TEAM EMIRATES) 0:00:05

6 GESCHKE Simon (CCC TEAM) 0:00:14

7 ANTUNES Amaro (W52/FC PORTO) 0:00:14

8 MOLLEMA Bauke (TREK - SEGAFREDO) 0:00:14

9 POLANC Jan (UAE TEAM EMIRATES) 0:00:19

10 WELLENS Tim (LOTTO SOUDAL) 0:00:21

De General

1 EVENEPOEL Remco (DECEUNINCK - QUICK - STEP) 18:59:35

2 MARTIN Daniel (ISRAEL START - UP NATION) 0:00:00

3 SCHACHMANN Maximilian (BORA - HANSGROHE) 0:00:00

4 LOPEZ MORENO Miguel Angel (ASTANA PRO TEAM) 0:00:01

5 COSTA Rui (UAE TEAM EMIRATES) 0:00:03

6 ANTUNES Amaro (W52/FC PORTO) 0:00:18

7 MOLLEMA Bauke (TREK - SEGAFREDO) 0:00:18

8 WELLENS Tim (LOTTO SOUDAL) 0:00:19

9 GESCHKE Simon (CCC TEAM) 0:00:24

10 FIGUEIREDO Frederico (ATUM GENERAL / TAVIRA / MARIA NOVA HOTEL) 0:00:31

24 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 0:02:38

87 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora - Hansgrohe 0:29:09