Beschte Lëtzebuerger gëtt de Ben Gastauer op der 38. Plaz an am General setzt sech den Nairo Quintana duerch.

Op der 5. a leschter Etapp ass et iwwer 136 Kilometer vu La Londe-les-Maures op Mont Faron gaangen.

De Vainqueur vun der 5. Etapp huet sech e Sonndeg am Zweekampf entscheet. De Fransous Julien Bernard hat zum Schluss géint de Nans Peters aus Frankräich d'Iwwerhand an ass mat engem Virsprong vun 3 Sekonnen als éischte Coureur um Mont Faron ukomm. Op déi drëtt Plaz ass de Lars Van den Berg aus Holland mat engem Retard vun 42 Sekonnen op déi drëtt Plaz gefuer.

De Ben Gastauer ass als beschte Lëtzebuerger mat engem Retard vu 4 Minutten a 16 Sekonnen op déi 38. Plaz komm. Kuerz drop sinn de Michel Ries an den Ivan Centrone als 41. an als 43. iwwert d'Arrivée gefuer. Den Tom Wirtgen ass 74. ginn an den Alex Kirsch ass op déi 95. Plaz komm.

Am General huet sech den Nairo Quintana d'Victoire op der leschter Etapp net méi huele gelooss a wënnt domat den Tour des Alpes Maritimes et du Var virum Fransous Romain Bardet an dem Richie Porte aus Australien.

D'Top10

1 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 3:28:51

2 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:03

3 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - FDJ 0:00:42

4 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:18

5 Eddy Finé (Fra) Cofidis 0:01:34

6 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) NTT Pro Cycling Team 0:02:10

7 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Team Arkéa - Samsic 0:02:15

8 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:15

9 Richie Porte (Aus) Trek - Segafredo 0:02:15

10 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 0:02:32

38 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:04:17

41 Michel Ries (Lux) Trek - Segafredo 0:04:42

43 Ivan Centrone (Lux) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:05:11

74 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:08:33

95 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:13:31

De General

1 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Team Arkéa - Samsic 13:09:32

2 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:40

3 Richie Porte (Aus) Trek - Segafredo 0:00:40

4 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 0:00:57

5 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:00:59

6 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:01:04

7 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 0:01:06

8 Julien El Farès (Fra) Nippo Delko Provence 0:01:06

9 Fausto Masnada (Ita) CCC Team 0:01:10

10 Attila Valter (Hun) CCC Team 0:01:14

48 Ivan Centrone (Lux) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:16:11

59 Michel Ries (Lux) Trek - Segafredo 0:23:02

67 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:27:23

83 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:37:16

93 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:45:42