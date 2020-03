D'Victoire beim "Le Samyn" war fir d'Hollännerin Chantal Van den Broek-Blaak. Claire Faber ass 9. ginn

En Dënschdeg stoung am Cyclissem an der Belsch bei der Course "Le Samyn" um Programm. Iwwer 95 Kilometer ass et vu Quaregnon op Dour gaangen.

No hirer staarker Leeschtung de Weekend beim Omloop Het Nieuwsblad ass d'Christine Majerus en Dënschdeg op déi excellent 2. Plaz gefuer. D'Chantal Van den Broek-Blaak huet sech d'Victoire en solitaire geséchert. D'Hollännerin war 57 Kilometer laang eleng un der Spëtzt an hat um Enn e Virsprong vun enger Minutt a 50 Sekonnen op d'Lëtzebuergerin. Déi drëtte Plaz war fir d'Lotte Kopecky vu Lotto Soudal.

Um Depart war och nach eng zweet Lëtzebuergerin. D'Claire Faber ass als 9. iwwert d'Arrivée gefuer.

Majerus wint de sprint om de tweede plaats, Kopecky wordt derde pic.twitter.com/cjesrXqWNz — sporza (@sporza) March 3, 2020

Resultater

Solistin:

1 Chantal van den Broek-Blaak (Boels-Dolmans)

Verfolgergruppe:

2 Christine Majerus (Boels-Dolmans)

3 Lotte Kopecky (Lotto Soudal)

4 Ellen van Dijk (Trek-Segafredo)

5 Jip van den Bos (Boels-Dolmans)

6 Aude Biannic (Movistar)

Weitere Fahrerinnen:

7 Lonneke Uneken (Boels-Dolmans)

8 Emily Nelson (Isorex NoAqua)

9 Claire Faber (Illi Bikes)

10 Alba Teruel (Movistar)

Schreiwes vum Christine Majerus

Christine Majerus prend la deuxième place aujourd'hui lors du Grand Prix Le Samyn des dames.

La luxembourgeoise qui s'était distinguée le week-end dernier au Omloop Het Nieuwsblad en effectuant un impressionnant travail pour son équipe, n'a pas mis longtemps à confirmer sa bonne forme du moment en décrochant ici son premier podium de la saison, et cela seulement après sa deuxième sortie de la saison.

La course longue de 95 kilomètres a été très sélective dès le départ avec plusieurs ascensions à gravir et des secteurs pavés à franchir. Ainsi, seulement après une heure de course, un groupe de 14 concurrentes se retrouve en tête dans lequel figure Christine et deux de ses coéquipières Chantal Van den Broek Blaak et Jip van den Bos.

A un peu moins de 50 kilomètres de l'arrivée, Chantal Van den Broek-Blaak place une attaque et fausse compagnie au reste des échappées. Elle réussit à creuser rapidement un écart conséquent. Quelques kilomètres plus loin, le groupe de chasse se casse en quatre groupes. Christine figure alors dans le premier groupe de chasse en compagnie de Jip van den Bos, Ellen van Dijk, Lotte Kopecky et Aude Biannic. Ces cinq poursuivantes creusent l'écart sur le reste des autres groupes et du peloton, tandis qu'en tête de course Chantal Van den Broek-Blaak continue à conserver une avance assez confortable.

Chantal Van den Broek-Blaak de la formation Boels Dolmans l'emporte donc en solitaire tandis que le groupe des cinq poursuivantes se disputent les deux dernières places sur le podium à coup d'attaques successives dans les derniers kilomètres. Christine tente ainsi à deux reprises de prendre le large, mais c'est finalement au sprint que la championne du Luxembourg règle le groupe en lançant le sprint de loin. Elle prend donc une superbe deuxième place grandement méritée sur ce Grand Prix du Samyn après avoir été aux avants-postes tout au long de la journée.

Belle journée également pour Boels Dolmans qui s'empare donc des deux premières places tandis que Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies) complète le podium en prenant la troisième place.