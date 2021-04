Fir de Michel Ries ass et um Enn déi 40. Plaz op 16 Minutten a 55 Sekonnen.

E Freideg ass déi 5. a leschten Etapp vum Tour of the Alps gefuer ginn. Hei gouf et eng Victoire en solitaire fir de Felix Großschartner. Den Éisträicher hat no den 120 Kilometer eng Avance vu 34 Sekonnen op den Nicolas Roche an den Alessandro de Marchi.

De Simon Yates ass um leschten Dag als 12. op 40 Sekonnen iwwert de wäisse Stréch gefuer an huet sech domadder d'Schlussvictoire geséchert. Zweete gëtt de Pello Bilbao mat engem Retard vun 58 Sekonnen. Den Aleksandr Vlasov ass den Drëtte ginn op eng Minutt a 6 Sekonnen.

De Michel Ries huet um leschten Dag als 76. 10 Minutten an 13 Sekonne verluer. Am General ass et fir hien déi 40. Plaz op 16 Minutten a 55 Sekonnen.

D'Top 10 vun der Etapp

1 GROßSCHARTNER Felix BORA - hansgrohe 3:03:38

2 ROCHE Nicolas Team DSM 0:34

3 DE MARCHI Alessandro Israel Start-Up Nation ,,

4 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 0:40

5 OSORIO Alejandro Caja Rural - Seguros RGA ,,

6 BARDET Romain Team DSM ,,

7 SÁNCHEZ Luis León Astana - Premier Tech ,,

8 GUERREIRO Ruben EF Education - Nippo ,,

9 PADUN Mark Bahrain - Victorious ,,

10 FABBRO Matteo BORA - hansgrohe ,,

...

76 RIES Michel Trek - Segafredo 10:13

De General

1 YATES Simon Team BikeExchange 18:36:06

2 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 0:58

3 VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech 1:06

4 CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli - Sidermec 2:25

5 CARTHY Hugh EF Education - Nippo 2:37

6 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 2:44

7 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 2:54

8 GUERREIRO Ruben EF Education - Nippo 3:12

9 BARDET Romain Team DSM ,,

10 SCHULTZ Nick Team BikeExchange 3:36

...

40 RIES Michel Trek - Segafredo 16:55