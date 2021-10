D'Lëtzebuerger Championne ass an der nämmlechter Zäit wéi d'Gewënnerin Marta Bastianelli ukomm.

Nëmmen zwee Deeg no hirer staarker 11. Plaz bei Paris-Roubaix am Cyclissem kënnt d’Christine Majerus e Méindeg op der éischter Etapp vum AJ Women’s Tour a Groussbritannien als 13. un, dat an der nämmlechter Zäit wéi d’Italienerin Marta Bastianelli.

D'Top 10 vun der Etapp

1 BASTIANELLI Marta Alé BTC Ljubljana 3:44:41

2 HOSKING Chloe Trek-Segafredo Women ,,

3 COPPONI Clara FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ,,

4 GUTIÉRREZ Sheyla Movistar Team ,,

5 CECCHINI Elena SD Worx ,,

6 BARNES Hannah Canyon SRAM Racing ,,

7 BERTIZZOLO Sofia Liv Racing ,,

8 NELSON Josie Team Coop - Hitec Products ,,

9 PIETERS Amy SD Worx ,,

10 KIRCHMANN Leah Team DSM ,,

...

13 MAJERUS Christine SD Worx ,,

De General

1 BASTIANELLI Marta Alé BTC Ljubljana 8 3:44:31

2 HOSKING Chloe Trek-Segafredo Women 0:04

3 KESSLER Nina Team TIBCO - SVB ,,

4 COPPONI Clara FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:06

5 ROY Sarah Team BikeExchange 0:07

6 VOLLERING Demi SD Worx 0:09

7 GUTIÉRREZ Sheyla Movistar Team 0:10

8 CECCHINI Elena SD Worx 0:23

9 BARNES Hannah Canyon SRAM Racing ,,

10 BERTIZZOLO Sofia Liv Racing 1:32

Schreiwes vum Christine Majerus

Seulement deux jours après avoir disputé la première édition de Paris-Roubaix, Christine Majerus a pris aujourd'hui le départ de la première étape du AJ Women's Tour en Grande-Bretagne.

Cette première étape, disputée sur une distance de 147.7 kilomètres entre Bicester et Banbury, a été remportée au sprint par l'italienne Marta Bastianelli (Alé BTC Ljubljana) qui règle un premier peloton composé de 36 concurrentes. Chloe Hosking (Trek-Segafredo) prend la deuxième place tandis que Clara Copponi (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) vient compléter le podium.

Christine Majerus termine à la treizième place dans le même temps que Bastianelli après avoir été souvent aperçue en tête de peloton afin de contrôler la course pour ses coéquipières de l'équipe SD Worx.

Bastianelli endosse donc le premier maillot de leader du classement général provisoire avant la deuxième étape de demain de 102 kilomètres autour de Walsall qui s'avèrera plus vallonnée.