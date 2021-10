Déi 82. Editioun vum TDL ass dat anert Joer vum 13. bis de 17. September. Dat gouf elo matgedeelt.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Rendez-vous en 2022 après une édition spectaculaire du Škoda Tour de LuXembourg!

La 81e édition du Škoda Tour de LuXembourg fut spectaculaire. Du 14 au 18 septembre, plusieurs des meilleurs coureurs du monde se sont affrontés sur les cinq étapes vallonnées à travers le Grand-Duché. Marc Hirschi et Joao Almeida ont rendu la course particulièrement excitante, en remportant des victoires d'étape et en se battant pour la victoire finale jusqu'au bout. Almeida a finalement remporté le maillot jaune. Devant un grand nombre de ses supporters portugais, il a préparé le terrain pour la victoire finale avec sa deuxième place au contre-la-montre à Dudelange, lors de l'avant-dernière étape.

Cependant, les organisateurs autour du président du Tour Andy Schleck se tournent déjà vers la 82e édition et planifient pour 2022: l'année prochaine, le Škoda Tour de LuXembourg aura lieu du 13 au 17 septembre !