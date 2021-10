D'Lëtzebuerger Championne ass mat engem Retard vun 42 Sekonnen op déi 10 Éischt ukomm.

D'Etapp gouf gewonne vun hirer Teamkomerodin Amy Pieters. D'Hollännerin konnt sech virum Clara Copponi an dem Sheyla Gutierrez duerchsetzen.

Am General läit d'Clara Copponi elo op der éischter Plaz, dat virum Amy Pieters an dem Sheyla Gutierrez. Hei ass d'Christine Manerus déi 22. op 52 Sekonnen.

D'Top 10 vun der Etapp

1PIETERS Amy SD Worx

2 COPPONI Clara FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ,,

3 GUTIÉRREZ Sheyla Movistar Team ,,

4 CORDON-RAGOT AudreyTrek-Segafredo Women ,,

5 GEORGI Pfeiffer Team DSM ,,

6 CHABBEY Elise Canyon SRAM Racing ,,

7 BOOGAARD Maaike Alé BTC Ljubljana ,,

8 BIANNIC Aude Movistar Team ,,

9 LABOUS Juliette Team DSM ,,

10 VOLLERING Demi SD Worx ,,

...

40 MAJERUS Christine SD Worx 0:42

De General

1 COPPONI Clara FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 8 6:22:34

2 PIETERS Amy SD Worx ,,

3 GUTIÉRREZ Sheyla Movistar Team 0:06

4 VOLLERING Demi SD Worx 0:09

5 LABOUS Juliette Team DSM 0:10

6 CHABBEY Elise Canyon SRAM Racing ,,

7 BIANNIC Aude Movistar Team ,,

8 GEORGI Pfeiffer Team DSM ,,

9 KESSLER Nina Team TIBCO - SVB 0:38

10 BASTIANELLI Marta Alé BTC Ljubljana 0:40

Schreiwes vum Christine Majerus



Malgré une course offensive hier lors de la première étape, l'équipe SD Worx de Christine Majerus n'était pas parvenue à s'imposer.

Après être retournées à l'attaque aujourd'hui, et notamment avec le travail de Christine Majerus en première moitié de course et qui s'est glissée dans une échappée, les filles de l'équipe SD Worx sont parvenues à leurs fins avec la victoire de la championne néerlandaise Amy Pieters qui règle un groupe de dix concurrentes à l'arrivée.

Christine Majerus termine dans le peloton à la 40ème place à 42" du groupe de tête qui s'était échappé à une dizaine de kilomètres de l'arrivée.

Clara Copponi (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) s'empare de la tunique de leader tandis qu'Amy Pieters figure à la deuxième place du classement général provisoire dans le même temps. Christine Majerus pointe en 22ème position à 52". Le contre-la-montre individuel de demain viendra cependant probablement chambouler la hiérarchie de ce classement.