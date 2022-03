Gewonne gouf d'Juniorscourse vu Gent-Wevelgem vum Thomas Capra aus Italien.

E Sonndeg de Moien ass de Mathieu Kockelmann an der Juniorscourse vum Klassiker Gent-Wevelgem op déi gutt 6. Plaz gefuer. De Lëtzebuerger hat no 123,9 Kilometer tëscht Ieper an Ieper e Réckstand vun 11 Sekonnen op de Gewënner Thomas Capra aus Italien.

Um Podium stoungen nach den Dän Tobias Svarre an de Britt Jed Smithson. Si sinn zäitgläich mam Gewënner ukomm.

De Mil Morang gouf vun enger Chute am leschte Kilometer gehënnert an ass um Enn de 25. op 42 Sekonne ginn.

D'Klassement vun de Junioren

1 CAPRA Thomas Italy 2:43:57

2 SVARRE Tobias Denmark ,,

3 SMITHSON Jed Great Britain ,,

4 BRIAND Enzo France 0:01

5 HOBBS Noah Great Britain 0:05

6 KOCKELMANN Mathieu Luxembourg 0:11

7 DE SCHUYTENEER Steffen Belgium ,,

8 GRYGOWSKI Hubert Poland ,,

9 DODD Matthew Great Britain ,,

10 ANGUELA Mario Spain 0:13

...

25 MORANG Mil Luxembourg 0:42

DNF KORVA Oliver Luxembourg -

DNF KLEMAN Lenny Luxembourg -

DNF URY Fynn Luxembourg