E Freideg war den Optakt vun der 14. Editioun vum Festival Elsy Jacobs. Fir den Ufank stoung zu Zéisseng e Prolog vun 2,2 Kilometer um Programm.

Déi beschten Zäit ass um Enn d'Anna Henderson gefuer. Si huet fir déi 2,2 Kilometer 3 Minutten, 9 Sekonnen an 33 Honnertstel gebrauch. D'Demi Vollerin, Coequipière vum Christine Majerus, ass mat engem Retard vun 2,53 Sekonnen déi 2. ginn. Déi drëtt Plaz war fir d'Silvia Persico op 3,67 Sekonnen.

Als bescht Lëtzebuergerin huet sech d'Christine Majerus op der 11. Plaz klasséiert. D'Lëtzebuerger Championne ass eng Zäit vun 3 Minutten, 16 Sekonnen an 88 Honnertstel gefuer.

D'Isabelle Klein klasséiert sech mat 19 Sekonne Retard op der 59. Plaz. D'Nina Berton gouf 61. op 20 Sekonnen an d'Maïté Barthels koum op déi 82. Plaz mat 27 Sekonne Retard op d'Gewënnerin.

E Samschdeg geet et da weider mat der 1. Etapp an dann e Sonndeg gëtt déi zweet a leschten Etapp gefuer. De Weekend gëtt d'Course am Livestream op RTL.lu gewisen.

D'Klassement

1 HENDERSON Anna Team Jumbo-Visma 0:03:09

2 VOLLERING Demi Team SD Worx 0:03

3 PERSICO Silvia Valcar - Travel & Service 0:04

4 SWINKELS Karlijn Team Jumbo-Visma ,,

5 KLEIN Lisa Canyon//SRAM Racing 0:05

6 VAN DEN BOS Jip Team Jumbo-Visma 0:06

7 CONSONNI Chiara Valcar - Travel & Service 0:07

8 BERTIZZOLO Sofia UAE Team ADQ ,,

9 NOOIJEN Lieke Parkhotel Valkenburg ,,

10 VAS Blanka Team SD Worx 0:08

11 MAJERUS Christine Team SD Worx ,,