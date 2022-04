Hannert der Italienerin hu sech d'Silvia Persico an Demi Vollering klasséiert.

Um Samschdeg gouf déi 1. Etapp vum Festival Elsy Jacobs vu Stengefort op Stengefort iwwer 121,4 Kilometer gefuer.

Ronn 7 Kilometer viru Schluss hu sech 6 Fuererinnen ofgesat. Demi Vollering huet ëmmer nees fir Tempoverschäerfunge gesuergt, soudass d'Anna Henderson, wat de Prolog nach gewonnen hat, net méi konnt mathalen.

Um Enn konnten déi sechs Fuererinne zesummen op d'Arrivée fueren. D'Etapp huet missen am Sprint décidéiert ginn, wou d'Marta Bastianelli d'Nues vir hat. Op d'Plazen 2 an 3 koumen d'Silvia Persico an Demi Vollering, der Teamkolleegin vum Chrsitine Majerus. Am General ass d'Silvia Persico elo ganz uewen um Pdoium.

D'Lëtzebuergerin Christine Majerus huet vill Aarbecht fir d'Teamkapitänin Demi Vollering geleescht a war den Dag iwwer fir am Peloton ze gesinn. Um Enn koum d'Majerus op déi 42. Plaz. D'Nina Berton ass op der Plaz 53 iwwer d'Arrivée gefuer an d'Isabelle Klein gouf dat 73. D'Resultat vum Maïté Barthels gëtt nogereecht.

D'Klassement vun der 1.Etapp

1 BASTIANELLI Marta UAE-Team ADQ 3:13:05

2 PERSICO Silvia Valcar - Reisen & Service ,,

3 VOLLERING Demi Team SD Worx ,,

4 ROOIJAKKERS Pauliena Canyon//SRAM ,,

5 BERTIZZOLO Sofia UAE-Team ADQ 0:03

6 GASPARRINI Eleonora Valcar-Reisen 0:11

7 VAS Blanka Team SD Worx ,,

8 JACKSON Alison Liv Racing Xstra ,,

9 LOWDEN Joscelin Uno-X Pro Cycling Team ,,

10 TONETTI Cristina Mädchen Fassa Bortolo 0:13

...

42 MAJERUS Christine Team SD Worx 1:01

53 Berton Nina Andy Schleck-Losch 2:03

73 Klein Isabelle Andy Schleck-Losch 3:30

De General

1 PERSICO Silvia Valcar -Reisen&Service 3:16:12

2 VOLLERING Demi Team SD Worx ,,

3 BASTIANELLI Marta UAE-Team ADQ 0:07

4 BERTIZZOLO Sofia UAE-Team ADQ 0:11

5 ROOIJAKKERS Pauliena Canyon//SRAM 0:13

...

34 MAJERUS Christine Team SD Worx 1:10

61 Berton Nina Andy Schleck - Losch 2:25

73 Klein Isabelle Andy Schleck - Losch 3:51