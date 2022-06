E Samschdeg den Owend um 20.10 Auer ass de Ralph Diseviscourt bei der Race Across France gestart.

Bis e Mëttwoch kuerz viru Mëtteg ass hie vun den 2.600 Kilometer der scho ronn 1.800 gefuer a läit mat engem grousse Virsprong vu ronn 120 Kilometer un der Spëtzt vun der Course.

Link: Hei kënnt Dir kucken, wou den Dizzy drun ass

Vill geschlof huet den Dizzy déi lescht Deeg net. Bis en Dënschdeg den Owend war et just zweemol eng Stonn. Déi schwéier Streck an den Alpen huet dunn awer an der Nuecht op e Mëttwoch seng Spuere gewisen. Am Col du Galibier huet hie spontan mussen eng Paus vun 2 Stonne maachen an deenen hie geschlof huet. Fir dem Ralph Diseviscourt säi Brudder Luc war déi Paus extrem wichteg. Et geet ëm d'Sécherheet an d'Konzentratioun. Virun allem an den Descenten. Do wëlle mir kee Risiko agoen. Esou datt de ganzen Zirkus elo un d'Stocke kënnt. Ech mengen dat ass awer normal. Et ass déi 4. Nuecht an hien huet just 3 Stonne geschlof. Dat si Situatiounen an déi muss ee geréieren an acceptéieren. Hien ass awer soss nach kierperlech gutt drop. Et ass d'Middegkeet an d'Keelt, déi him zou setzen.

D'Paus huet dem Dizzy gutt gedoen. Duerch de Schlof ass hien nees an enger besser Verfassung a spullt elo nees Kilometer fir Kilometer of, an dat bei schwierege Wiederkonditiounen.

D'Alpen huet de Ralph Disviscourt elo hannert sech. Déi nächst grouss Schwieregkeet ass elo de Mont Ventoux. Bis bei de Géant de Provence sinn et awer nach bal 400 Kilometer. D'Arrivée ass no ronn 2.600 Kilometer, am Laf vum Freideg, op der Côte d'Azur.