E Sonndeg goung et op der éischter Etapp vu Paris-Nice iwwer ronn 170 Kilometer vu La Verrière op La Verrière.

De belsche Champion Tim Merlier konnt sech am Massesprint duerchsetze virum Sam Bennett an dem Mads Pedersen. De Merlier ass dann och de Leader am General.

Den Alex Kirsch klasséiert sech als 35., de Bob Jungels dëtt den 68., allebéid an der nämmlechter Zäit ewéi de Gewënner. De Kevin Geniets klasséiert sech als 112., och an der nämmlechter Zäit an de Michel Ries gëtt den 142. op 7 Minutten an 30 Sekonnen.

D'Klassement vun der éischter Etapp

1 MERLIER Tim Soudal - Quick Step

2 BENNETT Sam BORA - hansgrohe ,,

3 PEDERSEN Mads Trek - Segafredo ,,

4 KOOIJ Olav Jumbo-Visma ,,

5 DE LIE Arnaud Lotto Dstny ,,

6 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla ,,

7 COQUARD Bryan Cofidis ,,

8 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team ,,

9 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck ,,

10 DÉMARE Arnaud Groupama - FDJ ,,