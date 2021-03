Dës Woch war den Direkter vun der Eneps eisen Invité am RTL-Podcast Drëtt Hallschent.

All Méindeg gëtt et am RTL-Podcast "Drëtt Hallschent" eng nei Episod mat Invitéen aus der nationaler an internationaler Sportswelt.

Drëtt Hallschent Episod 24: Charel Stelmes

Dës Woch ass de Charel Stelmes Invité am Podcast Drëtt Hallschent. Mam Direkter vun der Eneps geet et ënnert anerem ëm LTAD, de Long Term Athlete Development.

Et ass ee Projet, fir d'Lëtzebuerger Sportler iwwer laang Zäit ze betreien. Et soll awer net just de Kompetitiounssport viséiert sinn, mä de Sport am Allgemengen.

Donieft gëtt et och zanter Kuerzem eng App fir de Smartphone. Hei sollen ënnert anerem Federatiounen iwwergräifend op Trainingen kënnen zeréckgräifen, sou de Charel Stelmes am RTL-Podcast.

De komplette Podcast mam Robert Mann an all déi aner Episode vun "Drëtt Hallschent" fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.

