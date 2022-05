Am Podcast "Drëtt Hallschent - De Sporttalk" ass dës Woch de Ralf Lentz Invitée vum Franky Hippert.

De Ralf Lentz huet 25 Titele mam Volleyball Club vu Stroossen gewonnen. Virun ronn 2 Wochen huet de fréieren Nationalspiller e Schlussstréch ënnert seng aktiv Karriär gezunn. Quasi parallel dozou huet eng aner ugefaangen, an zwar déi vum haaptberuffleche Generalsekretär vum Lëtzebuerger Comité Olympique. Dës Woch ass de Ralf Lentz Invité an eisem Podcast "Drëtt Hallschent de Sporttalk", an do goung et natierlech och em sportpolitesch Sujeten.

Podcast Drëtt Hallschent Episod 71: Ralf Lentz

Am Volleyball gëtt et hei zu Lëtzebuerg jo keng Beschränkung, wat d'Unzuel vun den auslännesche Spiller wärend engem Match ugeet. Fir de Ralf Lentz ginn et bei esou enger liberaler Astellung Vir- an Nodeeler:

"Eng gewësse Konkurrenz oder Presenz vun auslännesche Spiller ass ganz positiv, wann een et richteg applizéiert. E Feeler, deen een net däerf maachen, ass ze vill dorop setzen, an de Lëtzebuerger Sportler komplett d'Entwécklungsméiglechkeeten huelen."

Um Kongress vu Lëtzebuerger Olympesche Comité hat de President vum COSL André Hoffmann jo d'Relatioun an d'Kommunikatioun mam Sportministère ugeschwat, déi an de leschte Méint a Joren net méi esou war, wéi ee sech dat beim Daachverband vum privatorganiséierte Sport virgestallt huet. Ënnert dem neie Sportminister Georges Engel schéngt et awer nees an déi richteg Richtung ze goen, seet den neien COSL-Generalsekretär:

"Mir hunn éischt Gespréicher gehat, déi ganz positiv verlaf sinn. Elo musse mer kucken, wéi mer dat an der Realitéit ëmsetzen. Ech sinn e grousse Frënd dovunner sech zesummen op en Dësch ze setzen an ze diskutéieren, éiert en Text presentéiert gëtt."

De Lëtzebuerger Comité Olympique kritt nawell virgeheit, sech ze vill, quasi just ëm den Elittesport ze këmmeren. Beim COSL ass ee sech där Kritik bewosst, an dofir soll dat an Zukunft méi proaktiv ugepaakt ginn. Et ginn awer Beräicher wéi de Schoulsport, u sech do wou een all Kand erreecht, an deem een hei zu Lëtzebuerg zanter Joerzéngten net viru kënnt:

"Et wär net onméiglech, mir wäre méi wei Preneur, wann de Sport an der Schoul méi Importenz kréich, ech well mech awer net just op de Schoulsport beschränken, dat ass en Ensembel."

Fir eng ganz Rei Initiativen, déi ee beim Comité Olympique an an der Sportswelt wëlles huet, brauch een natierlech dee néidege Budget, déi néideg finanziell Hëllefen. Déi feelen awer dacks hei zu Lëtzebuerg fir de Sport, an dobäi mécht de Sport bis zu 2,5 Prozent vum BIP dem Brutto Inland Produkt aus.

De komplette Podcast "Drëtt Hallschent de Sporttalk" mam neien COSL-Generalsekretär kënnt Dir vun elo un op rtl.lu an op RTL Play nolauschteren.





