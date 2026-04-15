Sportsministère seet sech net kompetent
Wéi vill syntheetesch Sportsterrainen ginn et eigentlech hei am Land? A kréien intresséiert Gemenge beim Ministère Informatiounen iwwer esou Terrainen oder Alternativen dozou? Dat wollt d’Deputéiert Joëlle Welfring vum Martine Hansen wëssen.
D’Gemenge géife grad ewéi d’Clibb, wat hire Choix ugeet, zimmlech eleng gelooss, kréichen um Ministère keng Rotschléi. D’Responsabilitéit léich beim Bauhär, sou d’Ministesch, déi och erkläert, dass een net wéisst, wéi vill syntheetesch Terrainen et bei eis géif.
Dobäi wier dat hei eng komplex Matière, sou d’Joëlle Welfring, déi och matkritt huet, dass Eltere sech Suerge maachen iwwert d’Gesondheet vun hire Kanner, wa se op esou engem Terrain Futtball spillen. De Sportsministère wier hei net kompetent, sou d’Äntwert.
D’Waasserwirtschaftsamt, dat virun enger Rei Wochen e syntheetesche Futtballsterrain an enger Héichwaasserzon zu Useldeng erlaabt huet, fixéiert seng Oplagen, hat vis-à-vis vun RTL awer confirméiert, dass am Waassergesetz konkret Virgaben a Grenzwäerter fir e korrekt Ëmgoe mat Mikroplastik géife feelen.
Déi gréng Europadeputéiert Tilly Metz erkläert: Dee gréisste Pourcentage vun der Pollutioun duerch Mikroplastik, déi mir wëssentlech zouloossen, staamt vu Sportsterrainen – ronn 16.000 Tonnen. D’EU géing dee Problem ugoen, geet an Etappe géint den Asaz vu Polymeriquen a syntheeteschen Terraine vir, fir en dann op de 17. Oktober 2031 ganz ze stoppen. Allerdéngs: D’Terrainen, déi schonn do sinn, dierfe weider benotzt ginn.
Sech méi mat Alternative beschäftegen, wier eng Méiglechkeet, mee am Dossier Mikroplastik misst ee virun allem méi e groussen Accent op d’Recherche leeën. Dem Tilly Metz no bräichte mer onbedéngt Etüden, fir erauszefannen, wat wierklech den direkten Impakt op d’Gesondheet vum Mënsch ass. Den negativen Impakt op d’Natur an d’Aarte wier erwisen.
D’Initiative vun der viregter Regierung 2022 géif vun der aktueller, wat d’Ambitiounen ugeet, erofgeschrauft. “Einwegplastik” sollt jo zum Beispill ganz evitéiert ginn, seet d’Joëlle Welfring, elo wieren d’Delaien awer verlängert. D’Deputéiert bleift dobäi: D’Regierung dierft a Saache Choix vu Sportsfelder, d’Gemengen net eleng loossen, ob se syntheetesch oder natierlech sinn, dat Ganzt am Intressi vun der Gesondheet vu Mënsch an Ëmwelt.
