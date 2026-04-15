RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Zweete Kéier bannent zwee DeegOp d'mannst véier Doudeger bei Schéisserei an enger tierkescher Schoul

AFP, iwwersat vun RTL
Grad emol een Dag no enger änlecher Schéisserei mat 16 Blesséierte gouf et e weideren trageschen Tëschefall mat enger Schosswaff an enger tierkescher Schoul.
Update: 15.04.2026 14:29
D’Police huet no der Schéisserei e gréissere Sécherheetsperimeter ageriicht, fir den Ambulanze besseren Accès ze ginn.
© HANDOUT/AFP

Op d’mannst véier Persoune si bei enger Schéisserei dëse Mëttwoch an enger Schoul an der Tierkei ëm d’Liewe komm. Dat just een Dag, nodeem an enger anerer Schoul e fréiere Schüler eng Attack lancéiert hat, bei där hie 16 Leit blesséiert huet. De jonke Mann hat sech dono selwer ëmbruecht.

Onglécklecherweis gëtt et een Doudesaffer”, sot de Gouverneur Mukerrem Unluer géintiwwer den Tëleeschaîne NTV an engem éischten Ament. Weider wieren op d’mannst sechs Leit bei der Attack op e Lycée an der südlecher Provënz Kahramanmaras blesséiert ginn, heescht et vun der Plaz.

E puer Minutte méi spéit huet ee vun offizieller Säit de Bilan awer däitlech no uewe misste korrigéieren. D’Autoritéiten op der Plaz schwätze vu véier Doudesaffer an 20 Blesséierten.

E Student koum an d’Schoul mat Waffen a sengem Rucksak, déi wuel sengem Papp gehéiert hunn. Hien ass an zwou Klassen eragaangen an huet einfach ëm sech geschoss. Dat huet zu Blesséierten an Doudege gefouert”, esou de Mukerrem Unluer, nodeem dëse weider Detailer zu der Schéisserei krut.

Zeie soen, datt ee Schëss an der Schoul héieren hätt. Elteren, déi vum Tëschefall matkruten, wieren direkt bei d’Schoul komm. D’Police huet dowéinst e gréissere Sécherheetsperimeter ageriicht an op Fotoen ass ze gesinn, datt méi Ambulanzen an der Ëmgéigend am Asaz sinn. De Justizminister Akin Gurlek sot, datt den zoustännege Parquet direkt eng Enquête lancéiert huet.

En Dënschdeg schonn hat en Ex-Student a senger fréierer Schoul 16 Leit blesséiert a sech selwer erschoss, wéi d’Police op der Plaz war.

Täter ass dout
16 Blesséierter bei Schéisserei an tierkescher Schoul

U sech si Schéissereien a Schoulen an der Tierkei rar. Am Mee 2024 hat e fréiere Schüler de Schouldirekter an enger Schoul zu Istanbul erschoss, dat fënnef Méint, nodeem hie vun der Schoul verwise gi war.

Am meeschte gelies
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.