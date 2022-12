Invitée am Podcast "Drëtt Hallschent – De Sporttalk" ass dës Woch d'Christine Majerus.

Dës Woch ass d‘Christine Majerus d‘Invitée am Podcast „Drëtt Hallschent – De Sporttalk“. Am August huet si sech schwéier un der Schëller blesséiert an huet ee Schlussstréch ënnert d'Saison mussen zéien. Ënnert anerem ass dat een Thema am Podcast, awer och den Highway One an den USA an ee Kannerbuch, un deem d'Christine Majerus matgeschafft huet.

Drëtt Hallschent de Sporttalk mam Christine Majerus

De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.