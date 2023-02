Invité am Podcast "Drëtt Hallschent – De Sporttalk" ass dës Woch den Alex Knaff.

Mam 25 Joer alen Tennisprofi hu mer ënnert anerem iwwert d'Partie an d'Victoire am Davis Cup géint Südafrika geschwat. Da goung et awer och drëms, wéi d'Generatioun ronderëm den Alex Knaff de fréiere Profi an aktuellen Davis-Cup-Kapitän an Trainer Gilles Muller erlieft. De Knaff, dee säi Physiksstudium an den USA ofgeschloss huet an an der Elite-Sportsektioun vun der Arméi ass, huet eis och seng Ziler verroden... ënnert anerem wëll déi aktuell Nummer 608 an der Tennis-Weltranglëscht et packen an den Tableau vun de Grand Slamen eranzekommen.

Podcast Drëtt Hallschent Episod 99 (Alex Knaff)

