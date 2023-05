Swift Hesper spillt géint Alisontia Steesel an Progrès Nidderkuer trëtt géint Union Réimech-Bous dëse Samschden am Playoff géinteneen un.

Hei gëtt just nach am 2v2 Modus mat Aller- a Retourmatcher gespillt. Déi zwee Gewënner spillen d’Final an déi zwee Verléierer fir d’3. Plaz.

Gespillt gëtt e Samschdeg vun 13 Auer un, hei kënnen d'Spectateuren dann och live dobäi sinn. Fir Iessen a Gedrénks ass och gesuergt. Wéi gewinnt kann een dat Ganzt awer och bei eis am Livestream op RTL.lu suivéieren.

Dat ganzt gëtt zu Monnerech am Airdome vun der FLF organiséiert, wou och oppen fir de Public ass. Mellt iech hei un fir kucken ze kommen.

Ticketen fir den Event kritt een hei!