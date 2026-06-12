De Grousse Präis vu Spuenien plënnert dëst Joer zwar op Madrid, mee de Circuit vu Montmeló bleift als “Grousse Präis vu Barcelona-Katalounien” am F1-Kalenner. Nom Miami-Sprint, dem Montréal-Fisemreen an dem Monaco-Stadcircuit ass et zënter laangem emol erëm en éischter “normale” F1-Weekend. Et däerf een also gespaant sinn, wéi staark sech déi verschidden Ecurië presentéieren. Experten erwaarden sech op d’mannst am Qualifying ee spannende Véierkampf tëschent deene groussen Teams. Fir vill Opreegung suergt och d’Mercedes-Duell: Kann sech de Russell vun de sëllegen Enttäuschungen erhuelen, oder kann den Antonelli seng beandrockend Avance an der Tabell nach weider ausbauen?
Suivéiert de FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026 live op RTL ZWEE an RTL PLAY.
Commentaire: Tom Hoffmann
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Fräien Training, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play
Freideg, 12. Juni 2026: 16h55 – 18h05
Commentaire: Tom Hoffmann
Samschdeg, 13. Juni 2026: 12h25 – 13h35
Commentaire: Tom Hoffmann
Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play
Samschdeg, 13. Juni 2026:
Ufank vun der Emissioun: 15h55
Start vun der Qualifikatioun: 16h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h10
Commentaire: Serge Pauly
Expert: Dominique Riefstahl
Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play
Sonndeg, 14. Juni 2026:
Ufank vun der Emissioun: 14h20
Depart vun der Course: 15h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h30
Commentaire: Tom Hoffmann a Serge Pauly
Expert: Dominique Riefstahl
12. bis 14. Juni: FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya - Barcelona-Catalunya
26. bis 28. Juni: FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026
Red Bull Ring - Austria
3. bis 5. Juli: FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026
Silverstone Circuit - Great Britain
17. bis 19. Juli: FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026
Circuit de Spa-Francorchamps - Belgium
24. bis 26. Juli: FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026
Hungaroring - Hungary
21. bis 23. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026
Circuit Zandvoort - Netherlands
4. bis 6. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026
Autodromo Nazionale Monza - Italy
11. bis 13. September: FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026
Madring - Spain
24. bis 26. September: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026
Baku City Circuit - Azerbaijan
9. bis 11. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026
Marina Bay Street Circuit - Singapore
23. bis 25. Oktober: FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026
Circuit of The Americas - United States
30. Oktober bis 1. November: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026
Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexico
6. bis 8. November: FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2026
Autódromo José Carlos Pace - Brazil
20. bis 22. November: FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026
Las Vegas Strip Circuit - Las Vegas
27. bis 29. November: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2026
Lusail International Circuit - Qatar
4. bis 6. Dezember: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2026
Yas Marina Circuit - Abu Dhabi