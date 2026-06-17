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Historesch WM-NuechtDe Lionel Messi huet dem Miroslav Klose säi Gol-Rekord egaliséiert

Tom Nols
Mat sengen 3 Goler géint Algerien huet den argentinesche Superstar elo souvill WM-Treffer um Kont wéi den Däitsche Miroslav Klose.
Update: 17.06.2026 11:29
Messi egaliséiert Gol-Rekord
Den Argentinier huet de Rekord fir déi meescht Goler bei Weltmeeschterschafte vum däitsche Stiermer Miroslav Klose egaliséiert.

Et war e Match fir d'Geschichtsbicher. Viru senger 6. Participatioun bei enger Futtball-WM hat de Lionel Messi 13 Goler op sengem perséinleche Kont stoen. Am éischte Gruppematch géint Algerien sinn 3 weiderer dobäi kommen. "La Pulga" war net ze stoppen. A sengem 200. Lännermatch huet de Messi an der 17., an der 60. an an der 76. getraff an domat d'Algerier quasi eleng ofgeschoss. Him feelt elo nach een Treffer, fir dem Miroslav Klose säi Rekord vu 16 Goler, deen de Messi egaliséiert huet, ze briechen.

Dem Miroslav Klose seng WM-Goler

WM 2002:
3 Goler géint Saudi-Arabien
1 Gol géint Irland
1 Gol géint Kamerun

WM 2006:
2 Goler géint Costa Rica
2 Goler géint Ecuador
1 Gol géint Argentinien

WM 2010:
1 Gol géint Australien
1 Gol géint England
2 Goler géint Argentinien

WM 2014:
1 Gol géint Ghana
1 Gol géint Brasilien

Dem Lionel Messi seng WM-Goler

WM 2006:
1 Gol géint Serbien-Montenegro

WM 2014:
1 Gol géint Bosnien
1 Gol géint den Iran
2 Goler géint Nigeria

WM 2018:
1 Gol géint Nigeria

WM 2022:
1 Gol géint Saudi-Arabien
1 Gol géint Mexiko
1 Gol géint Australien
1 Gol géint Holland
1 Gol géint Kroatien
2 Goler géint Frankräich

WM 2026:
3 Goler géint Algerien

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