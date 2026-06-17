Et war e Match fir d'Geschichtsbicher. Viru senger 6. Participatioun bei enger Futtball-WM hat de Lionel Messi 13 Goler op sengem perséinleche Kont stoen. Am éischte Gruppematch géint Algerien sinn 3 weiderer dobäi kommen. "La Pulga" war net ze stoppen. A sengem 200. Lännermatch huet de Messi an der 17., an der 60. an an der 76. getraff an domat d'Algerier quasi eleng ofgeschoss. Him feelt elo nach een Treffer, fir dem Miroslav Klose säi Rekord vu 16 Goler, deen de Messi egaliséiert huet, ze briechen.
WM 2002:
3 Goler géint Saudi-Arabien
1 Gol géint Irland
1 Gol géint Kamerun
WM 2006:
2 Goler géint Costa Rica
2 Goler géint Ecuador
1 Gol géint Argentinien
WM 2010:
1 Gol géint Australien
1 Gol géint England
2 Goler géint Argentinien
WM 2014:
1 Gol géint Ghana
1 Gol géint Brasilien
WM 2006:
1 Gol géint Serbien-Montenegro
WM 2014:
1 Gol géint Bosnien
1 Gol géint den Iran
2 Goler géint Nigeria
WM 2018:
1 Gol géint Nigeria
WM 2022:
1 Gol géint Saudi-Arabien
1 Gol géint Mexiko
1 Gol géint Australien
1 Gol géint Holland
1 Gol géint Kroatien
2 Goler géint Frankräich
WM 2026:
3 Goler géint Algerien