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Organiséiert vu "Lëtz.Fussnews" an "12te Mann"Beim "Gala-Derby" zu Beetebuerg gouf fir de gudden Zweck Futtball gespillt

Serge Olmo
E Sonndeg war zu Beetebuerg de Gala-Derby fir de gudden Zweck, organiséiert vun den Online-Plattforme “Lëtz.Fussnews” an “12te Mann”. Aktuell a fréier Futtballspiller oder Spillerinnen, wéi och aner bekannt Sportler oder och Influencer, Podcaster, Museker oder Schauspiller hunn de sëllege Spectateuren en attraktive Benefizmatch gebueden.
Update: 16.06.2026 19:30
Beim "Gala-Derby" zu Beetebuerg gouf fir de gudden Zweck Futtball gespillt
E Sonndeg war zu Beetebuerg de Gala-Derby fir de gudden Zweck, organiséiert vun den Online Plattforme “Lëtz.Fussnews” an “12te Mann”

Natierlech stoung de Spaass um Terrain zu Beetebuerg am Mëttelpunkt. D'Australung bei alle Participantë war och richteg positiv virum Gala-Derby. De Match war wéi erwaart absolut fair an de FIFA-Arbitter Jasmin Sabotic war net wierklech gefuerdert. Och wann de Basket-Nationalspiller Ben Kovac, dee geschwënn zwee wichteg Qualifikatiounsmatcher spillt, probéiert huet, de Sabotic unzeschmieren an en Eelefmeter ze provozéieren.

Allgemeng gouf de ronn 300 Spectateure mat Spiller wéi dem Lars Gerson, Oli Thill oder och der Nathalie Ludwig guer kee schlechte Futtball gebueden. Dacks stoung de fréieren Nationalgolkipp Marc Oberweis, oder “Obi”, wéi e vun de Kolleege genannt gëtt, am Mëttelpunkt. Beim herrleche Lopp vum Kapitän vum “12te Mann” Jeff Birsens war d’Pass vum Golkipp awer net gelongen. Dat war de provisoreschen 2:0. Mee och beim 4:3 an der Schlussphas, no enger Pass vum Schauspiller Nicolas Lech an engem perfekte Lopp vum Nathalie Ludwig gouf de fréieren Nationalkeeper ferm iwwerrascht.

Beim Stand vu 4:4 no 90 Minutten ass et dann an d’Eelefmeterschéisse gaangen, wou de Marc Oberweis dann awer decisiv war. De ganz bekannten DJ Nosi huet richteg gutt gespillt, mee de wichtegen Eelefmeter war him net gelongen. De leschten an decisiven Eelefmeter huet de Futtballspiller Daniel Audrimont verwandelt, wouduerch sech d’Team Lëtz.Fussnews um Enn richteg freeë konnt, obwuel d’Gewannen op deem Dag net am Mëttelpunkt stoung.

D’Haapt-Organisateuren a Kapitäne konnten e ganz positive Bilan zéien. Schlussendlech krut d’Croix-Rouge als Kréinung vun engem flotten Nomëtteg e Scheck mat enger substanzieller Zomm vu gutt iwwer 2.000 € iwwerreecht.

Team "Lëtz.Fussnews" géint "12te Mann"Galamatch fir de gudden Zweck (14.6.26)

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