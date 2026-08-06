RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Investoren-AffärFIFA-Spëtzt steet "ouni Aschränkung" hannert dem Gianni Infantino

RTL mat AFP
De FIFA-President Gianni Infantino huet bis op Weideres nees Réckendeckung vu senger Féierungsspëtzt.
Update: 06.08.2026 10:32
De FIFA-President Gianni Infantino wärend dem WM-Match USA-Paraguay.
De FIFA-President Gianni Infantino wärend dem WM-Match USA-Paraguay.
© FREDERIC J. BROWN/AFP

No enger Krisereunioun e Mëttwoch a Marokko gouf eng Erklärung publizéiert, an där de Generalsekretär Grafström an déi aner Exekutivmemberen dem Schwäizer de Réck stäipen. Gläichzäiteg gëtt ee Feeler zou bei der Kommunikatioun, fir d'Pläng fir Investisseuren fir d'Fussball-WMen zouzeloossen. Allerdéngs wieren d'Medien och Schold, déi zum Deel falsch bericht hätten an domat fir Onrou gesuergt hätten. Dass den Investitiouns- a Privatisatiounsplang generell falsch gewiescht wier, doriwwer steet an der Erklärung kee Wuert.

Generalsekretär steet hannert President a President hannert Generalsekretär

Den Gianni Infantino wier deen "eenzege President, dee vun all den 211 FIFA-Memberfederatioune gewielt gouf", heescht et an der Deklaratioun weider. Den Infantino selwer huet "seng voll Ënnerstëtzung fir de FIFA-Generalsekretär an d'FIFA-Administratioune souwéi fir deenen hir noutwenneg a groussaarteg Aarbecht bei der Ëmsetzung vu senger Visioun" bekräftegt. Wie genee ausser dem President an dem Generalsekretär bei der Krisesëtzung vun den Exekutivmemberen dobäi waren, ass aktuell nach net kloer.

D'Investoren-Affär, déi de Futtball-Weltverband reegelrecht geschockt huet, hat dozou gefouert, datt verschidde Federatiounen de Récktrëtt vum Infantino gefuerdert hunn. D'Spëtzt vum Weltverband huet elo awer zouginn, datt "Feeler ënnerlaf wieren". Et wier ni d'Zil gewiescht, de Memberfederatiounen "d'Gefill ze ginn, vum Prozess ausgeschloss ze sinn". D'Verfaren hätt "anescht misste gehandhaabt ginn", esou d'Vertrieder vum Exekutivcomité. An engem Schreiwes un d'Memberverbänn hätt ee sech dowéinst entschëllegt a versprach, "datt sech esou Virfäll net widderhuele wäerten".

Am selwechten Ament warnt d'Spëtzt vun der FIFA mam Bléck op hir Kritiker: "D'FIFA wäert keng Attacken op hir Integritéit akzeptéieren an all erfuerderlech Moossnamen ergräifen, fir hire Ruff ze verdeedegen".

Den Gianni Infantino huet op Instagram eng Foto publizéiert, datt hien an de Generalsekretär Mattias Grafström weist, wéi si laachen an den Daum erop weisen. Als Text hat hien dobäi geschriwwen: "Mir si fest dovun iwwerzeegt, datt d'Resultater vun der Sëtzung haut d'Gouvernance vun der FIFA stäerken an dozou bäidroe wäerten, datt d'Vertrauen an d'Organisatioun nees hiergestallt gëtt". En Dënschdeg hat et nach vu verschiddene Medie geheescht, datt de Grafström sech an engem interne Schreiwes vum Infantino distanzéiert hätt.

Investoreplang als Basis vu Sträit

Hannergrond vun den aktuelle Problemer bei der FIFA ass den ëmstriddenen Investoreplang vum Infantino. Dëse hat virgesinn, datt eng kommerziell Duechterentreprise mam Numm "FIFA Forward Entreprise" (FFE) gegrënnt sollt ginn. Si soll Kompetitioune wéi d'Weltmeeschterschaft an d'Club-WM vermaarten. Privat Investisseuren hätte bis zu 20 Prozent Parte kéinte kafen.

Op Grondlag vun enger Bewäertung vun 20 Milliarden US-Dollar wollt d'FIFA bis zu 4,2 Milliarden Dollar erakréien. Den Infantino huet am selwechten Ament all den 221 FIFA-Membere versprach, datt si eemoleg 20 Milliounen Dollar kéinte kréien, dat awer just, wann d'Federatioune senge Pläng zoustëmmen.

Nodeem dës Pläng ëffentlech goufen, hu sech vill Säite schockéiert gewisen, et war ënner anerem vun engem "Ausverkaf" vun der Séil vum Futtball Rieds. Den europäesche Futtballverband UEFA an aner Kontinentalverbänn hu domadder gedreet, fir d'WM ze boykottéieren. Wéinst dem Widderstand huet den Infantino seng Pläng leschte Freideg zeréckgezunn. Trotzdeem huet d'UEFA dem FIFA-Chef d'Vertrauen iwwert de Weekend offiziell d'Vertrauen entzunn.

Am meeschte gelies
Detailer no Asaz am Bamerdall
USP war wéinst Verdacht op Schosswaffebesëtz op der Plaz
Video
Fotoen
Police warnt virun Arnaque
Onéierlecher gi sech als Polizisten aus a froen no Wäertgéigestänn
Op der Pompel
95er Bensinn gëtt en Donneschdeg bal 9 Cent méi bëlleg
Seelene Phenomen
Fënnef wichteg Fakten zur Sonnendäischtert vum 12. August
Aktualiséiert Zuelen
Statec passt Inflatiounsprognos däitlech no ënnen un
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Champions-League-Qualifikatioun
Damme vum Racing verléiere géint Helsinki
Video
Kënnt vun der U23 vu Benfica
1. FC Köln verflicht 18 Joer alen Ex-Diddelenger Gil Neves
0
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Biissen start mat dräi Punkten an d'Saison, Ausruffzeeche vu Stroossen
Video
Fotoen
2
No Appell
Brian Madjo däerf elo fir Aston Villa spillen
Futtball
Jonglënster zitt sech aus Damme-Championnat zeréck
Zweet Saison an der Bundesliga
Laura Miller gëtt Kapitänin vum 1. FC Nürnberg
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.