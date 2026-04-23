Den US‑Spezialvertrieder Paolo Zampolli huet der Financial Times gesot, et wier fir hien "en Dram", wann Italien trotz verpasster Qualifikatioun nach un der Futtball‑WM 2026 an den USA, a Mexiko a Kanada géif deelhuelen. Hie confirméiert, datt hien dëse Virschlag dem Donald Trump an dem FIFA‑President Gianni Infantino gemaach huet.
De Lobbyist Zampolli argumentéiert, datt Italien als véierfache Weltmeeschter sportlech genuch Renommée hätt, fir dobäi ze sinn. Italien hat sech awer no enger Néierlag géint Bosnien‑Herzegowina net qualifizéiert a verpasst domat schonn déi drëtt WM hannereneen.
Hannergrond vun der Ausso soll och e Versuch sinn, d'Relatiounen tëscht dem Donald Trump an der italieenescher Premierministesch Giorgia Meloni nees ze verbesseren, nodeems et no Kritik um Trump Spannunge gouf.
D'Participatioun vum Iran un der WM steet aktuell a Fro wéinst dem Krich mat den USA an Israel. Trotzdeem huet de FIFA‑President Infantino rezent erkläert, datt den Iran un der WM deelhuele wäert an do spillt, wou d'Lous dat virgesäit.