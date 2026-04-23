Futtball-WMItalien amplaz vum Iran? Déi Propositioun kënnt vun engem enke Vertraute vum Donald Trump

AFP, iwwersat vun RTL
Italien hat duerch d'Defaite géint Bosnien jo d'WM-Qualifikatioun verpasst.
Update: 23.04.2026 12:47
D'Squadra Azzura kënnt den 3. Juni op Lëtzebuerg
Den US‑Spezialvertrieder Paolo Zampolli huet der Financial Times gesot, et wier fir hien "en Dram", wann Italien trotz verpasster Qualifikatioun nach un der Futtball‑WM 2026 an den USA, a Mexiko a Kanada géif deelhuelen. Hie confirméiert, datt hien dëse Virschlag dem Donald Trump an dem FIFA‑President Gianni Infantino gemaach huet.

De Lobbyist Zampolli argumentéiert, datt Italien als véierfache Weltmeeschter sportlech genuch Renommée hätt, fir dobäi ze sinn. Italien hat sech awer no enger Néierlag géint Bosnien‑Herzegowina net qualifizéiert a verpasst domat schonn déi drëtt WM hannereneen.

Hannergrond vun der Ausso soll och e Versuch sinn, d'Relatiounen tëscht dem Donald Trump an der italieenescher Premierministesch Giorgia Meloni nees ze verbesseren, nodeems et no Kritik um Trump Spannunge gouf.

D'Participatioun vum Iran un der WM steet aktuell a Fro wéinst dem Krich mat den USA an Israel. Trotzdeem huet de FIFA‑President Infantino rezent erkläert, datt den Iran un der WM deelhuele wäert an do spillt, wou d'Lous dat virgesäit.

Am meeschte gelies
Bilan vun der Spuerkeess
Neien Direkter am Hierscht, Onsécherheet bei den Zënsen
Video
Audio
Fotoen
5
Versichten Homejacking zu Beggen
Zwee Verdächteger vu Police festgeholl
Kulturminister deelt mat
Direkter vum CNA Gilles Zeimet huet demissionéiert
13
Lyriden am Abrëll
Déi lescht Nuecht waren d'Stäreschnäizen am beschten ze gesinn
Kerosin den Ament ze deier
Lufthansa sträicht Dausende vu Volle wéinst héije Brennstoffpräisser
Weider News
Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane celebrates scoring the opening goal with his teammates during the German Cup (DFB-Pokal) semi-final football match between Bayer 04 Leverkusen and FC Bayern Munich in Leverkusen, western Germany on April 22, 2026.
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Bayern steet an der Finall vum DFB-Pokal, ManCity setzt sech un d'Tabellespëtzt
7
Coupe am Futtball
Déifferdeng, Rodange, Rouspert an Nidderkuer stinn an den 1/2-Finallen
Fotoen
0
(FILES) Leicester City's Italian manager Claudio Ranieri (C) and Leicester City's English defender Wes Morgan hold up the Premier league trophy after winning the league and the English Premier League football match between Leicester City and Everton at King Power Stadium in Leicester, central England on May 7, 2016.
10 Joer nom englesche Championstitel
Leicester City steigt an déi 3. Divisioun of
2
Futtball
Lëtzebuerger Nationalekipp spillt de 6. Juni e Frëndschaftsmatch géint Albanien
An Aron Donnum a seng Ekipp vun Toulouse konnt sech an der Coupe zu Lens net duerchsetzen.
Iwwerbléck vum internationale Futtball
Lens an der Finall vun der Coupe de France, Inter dréint Partie géint Como
Huet tëschenduerch a Liewensgefor geschwieft
19 Joer ale Futtballprofi an Dänemark bei Messerattack schwéier blesséiert
