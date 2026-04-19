RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Den Iwwerbléck vum internationale FuttballLiverpool gewënnt Merseyside-Derby, Freiburg an Heidenheim deelen d'Punkten

RTL Lëtzebuerg
An der Ligue 1 léisst Monaco géint den Ofstigskandidat Auxerre wichteg Punkten am Kampf ëm Europa leien.
Update: 19.04.2026 18:28

Bundesliga

SC Freiburg - FC Heidenheim 2:1
1:0 Manzambi (24'), 1:1 Zivzivadze (58'), 2:1 Eggestein (83')

Nom éischtmolege Weiderkommen an eng international Halleffinall huet sech Freiburg géint Heidenheim laang schwéier gedoen. Déi éischt 20 Minutten hunn de Gäscht gehéiert, déi awer doraus kee Kapital schloe konnten. Kuerz drop goufe si vu Freiburg ausgekontert a sinn a Réckstand geroden. Eng Véierelstonn no der Paus konnt Heidenheim duerch e schéine Wäitschoss ausgläichen. Duerno hu sech béid Ekippe belauert, waren awer net wierklech geféierlech. Eréishct den Eggestein konnt Freiburg erléisen. Duerch d’Victoire géint den Tabelleleschte iwwerhëlt Freiburg Plaz 7 vu Frankfurt.

FC Bayern München - VfB Stuttgart (17.30 Auer)

Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 (19.30 Auer)

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Bundesliga

Premier League

Aston Villa - AFC Sunderland 4:3
1:0 Watkins (2'), 1:1 Rigg (9'), 2:1 Watkins (36'), 3:1 Rogers (46'), 3:2 Hume (86'), 3:3 Isidor (87'), 4:3 Abraham (90'+3)

FC Everton - FC Liverpool
0:1 Salah (29'), 1:1 Beto (54'), 1:2 van Dijk (90'+10)

Everton hat staark ugefaangen, duerft sech awer just kuerz iwwer den 1:0 freeën, well dësen aus dem Abseits markéiert gi war. Kuerz drop hat de Salah d’Reds aus dem Näischt a Féierung bruecht. Am Uschloss koum Liverpool besser an de Match an d’Féierung goung dowéinst an d’Rei. Nom Ausgläich vun den Toffees hate béid Ekippen eng Hellewull u Golchancen, déi awer all net genotzt goufen. An der laanger Nospillzäit hat Liverpool dat néidegt Gléck op senger Säit a konnt an der Persoun vum Virgil van Dijk zum 2:1 akäppen. Liverpool festegt domat seng fënneft Plaz virun Chelsea.

Manchester City - FC Arsenal London (17.30 Auer)

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Premier League

Serie A

Hellas Verona - AC Mailand 0:1
0:1 Rabiot (41')

Den AC Mailand ka sech beim Tabelleleschte Verona behaapten an dierf weider vun enger Participatioun un der Champions League dreemen. D’Rossonerri hunn elo 8 Punkte Virsprong op de Fënnefte Como bei nach fënnef Matcher. De Réckstand op den Tabellenéischten Inter Mailand ass mat 12 Punkten ze grouss, fir nach eng Kéier unzegräifen.

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Serie A

Ligue 1

AS Monaco - AJ Auxerre 2:2
0:1 Danois (11'), 0:2 Sinayoko (33'), 1:2 Fati (56'), 2:2 Balogun (59', Eelefmeter)

FC Metz - FC Paräis (17.15 Auer)

Racing Stroossbuerg - Stade Rennes (17.15 Auer)

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Ligue 1

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.