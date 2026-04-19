SC Freiburg - FC Heidenheim 2:1
1:0 Manzambi (24'), 1:1 Zivzivadze (58'), 2:1 Eggestein (83')
Nom éischtmolege Weiderkommen an eng international Halleffinall huet sech Freiburg géint Heidenheim laang schwéier gedoen. Déi éischt 20 Minutten hunn de Gäscht gehéiert, déi awer doraus kee Kapital schloe konnten. Kuerz drop goufe si vu Freiburg ausgekontert a sinn a Réckstand geroden. Eng Véierelstonn no der Paus konnt Heidenheim duerch e schéine Wäitschoss ausgläichen. Duerno hu sech béid Ekippe belauert, waren awer net wierklech geféierlech. Eréishct den Eggestein konnt Freiburg erléisen. Duerch d’Victoire géint den Tabelleleschte iwwerhëlt Freiburg Plaz 7 vu Frankfurt.
FC Bayern München - VfB Stuttgart (17.30 Auer)
Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 (19.30 Auer)
Aston Villa - AFC Sunderland 4:3
1:0 Watkins (2'), 1:1 Rigg (9'), 2:1 Watkins (36'), 3:1 Rogers (46'), 3:2 Hume (86'), 3:3 Isidor (87'), 4:3 Abraham (90'+3)
FC Everton - FC Liverpool
0:1 Salah (29'), 1:1 Beto (54'), 1:2 van Dijk (90'+10)
Everton hat staark ugefaangen, duerft sech awer just kuerz iwwer den 1:0 freeën, well dësen aus dem Abseits markéiert gi war. Kuerz drop hat de Salah d’Reds aus dem Näischt a Féierung bruecht. Am Uschloss koum Liverpool besser an de Match an d’Féierung goung dowéinst an d’Rei. Nom Ausgläich vun den Toffees hate béid Ekippen eng Hellewull u Golchancen, déi awer all net genotzt goufen. An der laanger Nospillzäit hat Liverpool dat néidegt Gléck op senger Säit a konnt an der Persoun vum Virgil van Dijk zum 2:1 akäppen. Liverpool festegt domat seng fënneft Plaz virun Chelsea.
Manchester City - FC Arsenal London (17.30 Auer)
Hellas Verona - AC Mailand 0:1
0:1 Rabiot (41')
Den AC Mailand ka sech beim Tabelleleschte Verona behaapten an dierf weider vun enger Participatioun un der Champions League dreemen. D’Rossonerri hunn elo 8 Punkte Virsprong op de Fënnefte Como bei nach fënnef Matcher. De Réckstand op den Tabellenéischten Inter Mailand ass mat 12 Punkten ze grouss, fir nach eng Kéier unzegräifen.
AS Monaco - AJ Auxerre 2:2
0:1 Danois (11'), 0:2 Sinayoko (33'), 1:2 Fati (56'), 2:2 Balogun (59', Eelefmeter)
FC Metz - FC Paräis (17.15 Auer)
Racing Stroossbuerg - Stade Rennes (17.15 Auer)
