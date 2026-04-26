Den Iwwerbléck vum internationale FuttballMetz no 4:4 zu Le Havre sou gutt wéi ofgestigen, Chelsea an der Finall vum FA Cup

Jeff Birsens
An engem geckege Match zu Le Havre konnt den FC Metz véier Mol ausgläichen, ma um Enn sollt et awer just bei engem Punkt bleiwen, duerch deen den Ofstig an d'Ligue 2 quasi net méi ze verhënneren ass.
Update: 26.04.2026 19:29
Le Havre’s Hungarian defender #07 Loic Nego (L) fights for the ball with Metz’s Congolese forward #34 Nathan Mbala during the French L1 football match between Le Havre AC and FC Metz at the Oceane Stadium in Le Havre, on April 26, 2026. (Photo by Lou BENOIST / AFP)
De Loic Nego (L) vu Le Havre an den Nathan Mbala (R) vu Metz kämpfen ëm de Ball.
An den internationale Futtballchampionnater geet et ëmmer méi a Richtung Schluss vun der Saison. An der Bundesliga ass de Champion mam FC Bayern zwar schonn decidéiert, ma hannendru gëtt sech nach ferm ëm eng Plaz an der Champions League d'nächst Saison gestridden. De VfB Stuttgart bleift trotz engem 1:1-Remis géint Bremen e Sonndeg op der 4. Plaz, ass elo awer punktgläich mat der TSG Hoffenheim hannendrun. Och Leverkusen huet dohannert mat zwee Punkten Ecart nach ee Wuert matzeschwätzen.

De Wee an d'Ligue 2 muss héchstwarscheinlech den FC Metz untrieden. E Sonndeg den Owend huet een trotz véierfachem Réckstand nach e Punkt erkämpft, ma dräi Spilldeeg viru Schluss ass de Réckstand op d'Relegatiounsplaz bei néng Punkten, mat enger däitlecher méi schlechter Goldifferenz. E spéide Comeback duerch zwee Goler an der Nospillzäit ass dann och nach Stroossbuerg zu Lorient gelongen, duerch deen ee weider op eng international Plaz hoffe kann.

An England huet sech dann den FC Chelsea mat engem 1:0-Succès fir d'Finall vum FA Cup qualifizéiert, wou de 16. Mee am Wembley Stadium Manchester City waart.

Bundesliga

Stuttgart - Bremen 1:1
0:1 Stage (18'), 1:1 Demirovic (61')

Stuttgart bleift trotz engem Punkteverloscht géint Bremen weider op enger Champions-League-Plaz. D'Gäscht ware relativ gutt an déi éischt Hallschent gestart a konnten no knapp 20 Minutten net ganz onverdéngt den 1:0 am Numm vum Jens Stage schéissen. Duerno huet ee sech da méi op d'Defense konzentréiert a Stuttgart hat et schwéier, e Wee derlaanscht ze fannen. Och am zweeten Duerchgang war Bremen weider waakreg an ass ëmmer nees an d'Zweekämpf gaangen. D'Haushäre sollten dann awer nach eemol de Wee virun de géigneresche Gol fannen a sou war et no enger gudder Stonn den Ermedin Demirovic, dee per Kapp ausgläiche konnt. Bis zum Schluss war den Ausgang vun der Partie oppen, um Enn ass et da bei engem gerechten 1:1 bliwwen.

Dortmund - Freiburg 4:0
1:0 Beier (8'), 2:0 Guirassy (14'), 3:0 Bensebaini (31'), 4:0 Silva (87')

LINK: D'Resultater, d'Tabell an d'Statistike vun der Bundesliga

FA Cup (England)

Chelsea - Leeds 1:0
1:0 Fernandez (23')

Chelsea ass an der 1/2-Finall ee Gol duergaangen, fir sech den Ticket fir d'Finall ze sécheren. Mam Interimstrainer Calum McFarlane hunn d'Blues eng stabil Leeschtung bannent den éischte 45 Minutte gewisen. No engem géigneresche Ballverloscht war et de Pedro Neto, dee per Flank op den Enzo Fernandez opgeluecht huet, deen da mam Kapp sécher op 1:0 stelle konnt. Vill ze ziele gouf et an enger zéier zweeter Hallschent net. Um Enn sollt et awer duergoen, fir d'Victoire iwwert d'Zäit ze bréngen.

LINK: D'Resultater, d'Tabell an d'Statistike vun der Premier League

Serie A

Genua - Como 0:2
0:1 Douvikas (10'), 0:2 Diao (68')

LINK: D'Resultater, d'Tabell an d'Statistike vun der Serie A

Ligue 1

Lorient - Stroossbuerg 2:3
1:0 Cadiou (26'), 2:0 Pagis (54'), 2:1 Nanasi (62'), 2:2 Adjej (90+2'), 2:3 Omobamidele (90+9')

Stroossbuerg ass am Match géint Lorient e geckege Comeback gelongen. Bis an d'Nospillzäit era louchen d'Elsasser nach am Réckstand, ma d'Goler vum Adjej an Omobamidele an der 92. an 99. Minutt hunn dann awer nach fir e spéide Succès gesuergt. An der Tabell bleift Stroossbuerg domat weider op d'mannst eng kleng Chance, fir och d'nächst Saison kënnen international ze spillen.

Le Havre - Metz 4:4
1:0 Samatta (5'), 1:1 Kvilitaia (9'), 2:1 Kechta (13'), 2:2 Hein (45+6'), 3:2 Zouaoui (52'), 3:3 Pandore (54'), 4:3 Doucouré (61'), 4:4 Hein (85')

Vill Goler gouf et och zu Le Havre, wou et fir den FC Metz trotz véierfachem Ausgläich mat engem 4:4-Remis awer kee gutt Enn gouf. Fir den FC Metz steet domat dräi Spilldeeg viru Schluss mat engem Réckstand vun 9 Punkten op d'Relegatiounsplaz den Ofstig an d'Ligue 2 sou gutt wéi fest fest.

FC Paris - Lille 0:1
0:1 Fernandez-Pardo (26')

LINK: D'Resultater, d'Tabell an d'Statistike vun der Ligue 1

La Liga

Rayo - San Sebastian 3:3
0:1 Oyarzabal (22'), 1:1 Camello (30'), 1:2 Oskarsson (63'), 1:3 Oyarzabal (76'), 2:3 Lejeune (84'), 3:3 Alemao (90+9')

Osasuna - FC Sevilla (18.30 Auer)

LINK: D'Resultater, d'Tabell an d'Statistike vun der La Liga

Am meeschte gelies
Schëss bei Presse-Dinner zu Washington
Donald Trump gouf a Sécherheet bruecht, Täter huet e Méindeg scho Rendez-vous viru Geriicht
Sonndesinterview mam Georges Christen
D'Kraaft ass seng Passioun
Video
Fotoen
11
40 Joer no der Atomkatastroph
Tschernobyl ass neie Geforen ausgesat
Video
Fotoen
Ouni Filter, ouni Verstellen
D’Sylvie Greiveldinger geet hire Wee op TikTok: “Ech sinn esou ewéi ech sinn“
Video
Vill lass um Samschdeg
Vun Auto am Gruef bis Kollisioun mat Vëlo, Auto op der Kopp an e puer Bränn - 5 Persoune goufe verwonnt
Weider News
Futtball: BGL Ligue
Knapp Victoire fir Déifferdeng, Diddeleng no Biissener Remis neien Zweeten
Fotoen
0
Futtball-Championnat Dammen
Nom 8-0 Succès am Titel-Playoff zu Hesper, ass de Stater Racing fréizäiteg Lëtzebuerger Champion
0
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Leandro Barreiro mat Gol a Virlag bei Benfica-Succès
3
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Wichteg Victoirë fir Tottenham an Arsenal, Barcelona klappt Getafe
0
Bundesliga
Heidenheim verkierzt Réckstand op d'Relegatiounsplaz, Bayern dréint geckeg Partie zu Mainz
12
De Freiburger Golkipp Florian Müller konnt seng Ekipp zum Schluss net bis an d'Eelefmeterschéisse retten.
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Stuttgart spillt d'Finall vum DFB-Pokal géint Bayern München
