An der Bundesliga huet Bayern en 0:3-Réckstand zu Mainz gedréint an d'Partie um Enn mat 4:3 gewonnen.
Liverpool - Crystal Palace 3:1
1:0 Isak (35'), 2:0 Robertson (40'), 2:1 Munoz (71'), 3:1 Wirtz (90+6')
Liverpool konnt vun der Defaite vun Aston Villa profitéieren a steet no der souveräner Victoire géint Crystal Palace op der 4. Plaz an der Tabell. Liverpool war no 45 Minutte verdéngt mat 2:0 vir. Nom Téi sinn d'Gäscht méi staark ginn a konnte mat Liverpool matspillen. Méi wéi den 1:2-Uschlossgol sollt Palace awer net méi geléngen. Op der anerer Säit konnt de Wirtz alles kloer maachen.
Wolverhampton - Tottenham 0:1
0:1 Palhinha (82')
Laang hat et zu Wolverhampton no engem 0:0 ausgesinn. De Palhinha konnt Tottenham 8 Minutte viru Schluss erléisen. No der éischter Victoire an der Premier League zanter dem 28. Dezember 2025 steet een awer weiderhin op enger Ofstigsplaz. 2 Punkte feelen Tottenham op West Ham, déi sech géint Everton duerchgesat hunn.
Arsenal - Newcastle (18:30 Auer)
An der FA-Cup-Halleffinall spillt ManCity ab 18:15 Auer géint Southampton.
Bologna - AS Roum (18 Auer)
Lyon - Auxerre 3:2
1:0 Yaremchuk (19'), 1:1 Diomande (35'), 2:1 Tolisso (66'), 3:1 Yaremchuk (71'), 3:2 Okoh (88')
Lyon war an der 1. Hallschent dominant a goung verdéngt a Féierung. D'Gäscht hunn dat meescht aus hire Chancen erausgeholl a konnte virum Säitewiessel ausgläichen. An der 2. Hallschent ass Lyon der Favoritteroll gerecht ginn an huet mat zwee weidere Goler d'Partie entscheet. Den 2:3-Uschlossgol vun de Gäscht koum an der Schlussphas ze spéit. An der Tabell ka Lyon sech den Ament op der 3. Plaz halen. Fir Auxerre gesäit et op der drëttleschter Plaz net esou gutt aus.
Angers - PSG (19 Auer)
Getafe - Barcelona 0:2
0:1 Lopez (45'), 0:2 Rashford (74')
Barcelona konnt sech ouni Problemer zu Getafe duerchsetzen a mécht e weidere Schratt a Richtung Titel. An der Tabell huet ee 5 Spilldeeg viru Schluss 11 Punkten Avance op den Tabellenzweete Real Madrid.
