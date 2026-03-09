RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

FK Bodø/GlimtWéi e klengen norwegesche Club d'Champions League opmëscht

Céline Spithoven
Eng kleng Stad iwwer dem Polarkrees, e Stadion mat ronn 8.500 Plazen an eng Equipe ouni Weltstaren - an awer schwätzt aktuell all Futtballfan iwwer FK Bodø/Glimt.
Update: 09.03.2026 10:06
© Domenico Cippitelli/ AFP

An der UEFA Champions League héiert een normalerweis ëmmer déi selwecht grouss Nimm: Veräiner mat enorme Budgeten, weltbekannte Spiller an immens grousse Stadien. Dofir ass et ëmsou méi iwwerraschend, datt dëst Joer e Club aus dem héije Norden vun Europa fir vill Gespréichsstoff suergt: FK Bodø/Glimt. Déi norwegesch Equipe huet sech mat couragéierte Leeschtungen an der Champions League bemierkbar gemaach an domat gewisen, dass och e méi klenge Veräin um groussen europäeschen Terrain mathale kann.

De Jens Petter Hauge vum FK Bodö/Glimt am gielen Tricot an de Yann-Aurel Bisseck am donklen Tricot vun Inter Mailand.
De Jens Petter Hauge vum FK Bodö/Glimt am gielen Tricot an de Yann-Aurel Bisseck am donklen Tricot vun Inter Mailand.
© Piero Cruciatti/ AFP

Bodø/Glimt kënnt aus der Stad Bodø, déi am Norde vun Norwegen iwwer dem Polarkrees läit. Eng Stad mat ronn 50.000 Awunner. Fir vill Futtballsupporter war dës Plaz bis viru kuerzem éischter onbekannt. D’Heemspiller vum Club ginn am Aspmyra Stadion ausgedroen. De Stadion ass kleng am Verglach mat de groussen Arenaen an Europa, mee d’Atmosphär ass intensiv. Heefeg spillen déi schwéier Wiederkonditiounen eng Roll: Keelt, Wand an dat nordescht Klima kënnen et fir vill Géigner schwéier maachen. Besonnesch am Wanter ass et bal 24 op 24 donkel an d’Sonn seelen ze gesinn. Fir Bodø/Glimt ass dat awer Deel vum Alldag. Fir d’Jongen aus dem Norden ass et dann eng gréisser Erausfuerderung an esou grousse Stadien ze spillen, wéi am Februar zu Mailand. Déi bal 70.000 Spectateure méi, hat Bodø/Glimt beandrockt, wéi si och herno nach der Presse verroden hunn.

Wéi e klengen norwegesche Club d’Champions League opmëscht

Erfolleg duerch Gedold a kloer Strategie

Ee vun de wichtegste Grënn fir den Erfolleg vum Club ass seng kloer sportlech Philosophie. Ënner der Leedung vum Trainer Kjetil Knutsen setzt d’Equipe op e séieren an dynamesche Spillstil. Vill Beweegung an en direkt Offensivspill suergen dofir, dass d’Géigner permanent ënner Drock stinn.

Dobäi steet net een eenzege Spiller am Mëttelpunkt. Am Géigendeel: Bodø/Glimt funktionéiert virun allem als Kollektiv. Vill Spiller si laang am Club oder kommen aus dem norwegesche Fussball. D’Zesummespill an d’Vertrauen ënnertenee spillen eng wichteg Roll. An am Géigesaz zu villen europäeschen Topveräiner huet Bodø/Glimt sech net mat engem Pak Suen no uewe geschafft. De Club huet éischter op eng laangfristeg Entwécklung gesat: Talenter fërderen, eng kloer Spillphilosophie opbauen an d’Ekipp no an no stäerken. Dës Strategie huet an de leschte Joren hir Friichten gedroen. Bodø/Glimt huet sech an Norwegen un der Spëtzt etabléiert a kritt och international ëmmer méi Opmierksamkeet.

De Kjetil Knutsen ass zënter 2018 Trainer vum FK Bodö/Glimt.
De Kjetil Knutsen ass zënter 2018 Trainer vum FK Bodö/Glimt.
© AFP

Firwat Europa elo op Bodø/Glimt kuckt

D’Champions League gëllt als déi prestigiéist Competitioun am europäesche Futtball. Wann e Veräin wéi Bodø/Glimt do gutt Resultater erreecht, gëtt dat séier eng Sensatioun.
Vill Supportere gesinn an der Ekipp aus Bodø e Beispill dofir, dass am moderne Futtball nach ëmmer Plaz fir Iwwerraschunge bleift.

Ob d’Rees an der UEFA Champions League nach weider geet, bleift ofzewaarden. An der Aachtelsfinall vun der Champions League muss si sech de Mëtwoch géint Sporting beweisen.

Bescht Zeene vun der Partie Inter - Bodø/Glimt
D’Italieener hate vill méi Chancen, d’Norweger konnten hir Méiglechkeeten awer am Gol ënnerbréngen.

Am meeschte gelies
Och RTL-User waren Zeien
Feierball um Himmel: Et war e Meteor, sou Experten
Video
Fotoen
Ganz vill Fotoen
Andréck vun den Nuetskavalkaden zu Käerch an zu Clierf
Fotoen
Éischte Spuedestéch
Nei Vëlospist soll Sauer- an Ourdall verbannen
Audio
Fotoen
31
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Käerjeng mat wichtege Punkten am Ofstigskampf
Video
Fotoen
2
"A Tutti Fausti" um Samschdeg
160 Kanner hu Lidder vum Fausti an der Philharmonie gesongen
Video
Fotoen
7
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
St. Pauli a Sinani beloune sech net géint Frankfurt
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Käerjeng mat wichtege Punkten am Ofstigskampf
Video
Fotoen
2
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
RC Lens bleift no Victoire géint Metz um PSG drun
0
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Arsenal an Chelsea wannen am FA Cup, Victoirë fir Juve a Barça
0
WM-Qualifikatioun am Dammefuttball
Schottland klappt d'Rout Léiwinnen zu Glasgow mat 7:0
2
Leipzig's Ivorian forward #49 Yan Diomande (C-R) scores the 1-1 goal during the Bundesliga football match between RB Leipzig and Augsburg in Leipzig, eastern Germany, on March 7, 2026. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
Bundesliga
Freiburg a Leverkusen trenne sech 3:3, RB Leipzig klappt Augsburg spéit
4
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.