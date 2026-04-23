Dëse Livestream gëtt vun Handball TV realiséiert.
Donneschdeg, 23. Abrëll 2026 - Coupe de Luxembourg Männer 1/2 Finallen
18:30 Auer: HB Diddeleng - HC Standard
20:45 Auer: HC Bierchem - HB Esch
Freideg, 24. Abrëll 2026 - Coupe de Luxembourg Fraen 1/2 Finallen
18:30 Auer: HB Diddeleng - Red Boys Déifferdeng
20:45 Auer: HB Käerjeng - HB Museldall
Samschdeg, 25. Abrëll 2026
13:30 Auer Coupe U15 Meedercher: HBC Schifflange - HB Diddeleng
15:45 Auer Coupe U15 Jongen: Käerjeng/Esch - HBC Schifflange
20:15 Auer: Finall Coupe de Luxembourg Hären
Sonndeg, 26. Abrëll 2026
13:00 Auer Coupe U13 Mixte: Red Boys Déifferdeng 2 - HC Berchem
15:00 Auer Coupe FLH Männer: HB Käerjeng 2 - HB Dudelange 2
18:00 Auer Finall Coupe de Luxembourg Dammen