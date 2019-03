Et war en net all ze spannende Match an der Finall wëll Käerjeng huet deenen Dikrecher zu kengem Zäitpunkt eng Chance gelooss.

D'Favoritte vu Käerjeng sinn an der Finall op den CHEV Dikrech getraff an déi Dikrecher si guer net gutt an de Match sou dat déi Käerjenger schonn no 10 Minutten mat 5:1 am Avantage waren. Déi Dikrecher krute sech géint déi gutt Defense vun de Käerjenger net duerchgesat a wann se mol d'Chance haten da war oft den Ofschloss net gutt genuch.

Dono waren déi Dikrecher bësse méi effektiv am Ofschloss a konnten de Réckstand stabil halen sou dat et no 20 Minutten 10:5 fir Käerjeng stoung. Vun Dikrech koum einfach ze wéineg a fir Käerjeng war et en einfacht Spill an hu mol net alles missen ofruffen.

Klickt op d'Foto, fir déi ganz Galerie vum Maya a Robert Straus ze gesinn. / © Maya a Robert Straus

No der Paus hunn déi Dikrecher awer gekämpft a wollten sech net einfach esou geschloe ginn. Se waren dann och besser am Match a konnten de Réckstand opmannst stabil halen a konnten 47 Minutte viru Schluss souguer 2 Goler ophuelen. Mee déi Käerjenger hunn dann nees e Gang eropgeschalt a konnten d'Féierung ganz souverän verdeedegen a gewannen mat 24:17.

