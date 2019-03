Am 1. Match vum Titel Playoff ka sech d'Red Boys mat 35:32 géint den HC Bierchem behaapten.

An der Paus stoung et 18:17 fir d'Red Boys. Duerno hunn déi Déifferdenger awer e bëssen de Fuedem verluer a loungen tëschenduerch mat 2 Punkten am Réckstand. An der 56. Minutt konnte se awer nees ausgläichen, op 32:32. An de leschten Minutten konnt Bierchem net méi reagéieren a si verléieren um Enn géint d'Red Boys.